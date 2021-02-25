В Украине раскрыто резонансное похищение главы 'Нефтегаздобыча': его 3 года держали в подвале

СБУ раскрыла похищение топ-менеджера газодобывающей компании "Нефтегаздобыча" в 2012 году. Сейчас он является народным депутатом Украины 9 созыва.

Как сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора, заказал похищение бывший бизнес-партнер потерпевшего, который был нардепом нескольких созывов и возглавлял Министерство транспорта и связи.

Напомним, что в 2012 году был похищен Олег Семинский. Он три года провел в неволе. За это время его систематически пытали и требовали выплатить заказчику преступления несуществующий долг в 200 млн долларов США, добавили в ОГП.

Как ранее сообщалось, подозреваемым является бывший нардеп и министр Николай Рудьковский. В то же время отметим, что правоохранительные органы имена злоумышленников не называли.

В интервью OBOZREVATEL Семинский рассказал о конфликте с Рудьковским, похищении и пытках, которые продолжались несколько лет.

Добавим, что в рамках производства сообщено о подозрении 5 лицам, причастным к указанным преступлений по ст.ст.127 (истязание), 146 (похищение человека) и 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины. Сейчас продолжаются обыски по месту жительства и офисов фигурантов преступления.

Отметим, что в 2019 году в России к двум годам колонии общего режима приговорили бывшего нардепа и экс-министра транспорта и связи Николая Рудьковского, обвиненному в нападении на посольство РФ в Киеве в июне 2014 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, СБУ задержала военно-политического "эксперта" Юрия Дудкина, ему сообщили о подозрении в госизмене и подрывной деятельности в интересах спецслужб России.