В Украине раскрыли схемы продажи вакцины от COVID-19 и подделки ПЦР-тестов

В Киевской области должностные лица психоневрологического интерната незаконно продавали вакцины. Препараты были получены в рамках механизма COVAX.

Всего зафиксировано 14 таких случаев, сообщается на сайте Офиса генерального прокурора. Оперативники провели ряд обысков и изъяли документы.

"Должностные лица одного из психоневрологических интернатов с гериатрическим отделением, получив в рамках механизма COVAX вакцину для незащищенных слоев населения, вместо прививки пациентов интерната продавали ее третьим лицам за деньги. Правоохранителями зафиксировано 14 таких случаев", – уточнили в ОГП.

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Расследование ведется по ч.3 и ч.5 ст.191 УК.

Также в Черкассах раскрыли схему фальсификации результатов ПЦР-тестов. Ежемесячно изготавливались около 100 поддельных справок, среди которых были и иностранного образца для выезда за границу.

Организатором незаконной деятельности стала юристка одной из коммерческих структур, которая использовала собственные связи в медицинских лабораториях.

"Готовую подделку организатор схемы предлагала клиентам, среди которых были граждане, планирующие выезд за границу. Форма заполнения и стоимость "справки" зависели от ее срочности и страны, куда собирались клиенты", – сообщили в Службе безопасности Украины.

По данным спецслужбы, ежемесячный оборот составлял почти 100 тысяч гривен.

Открыто уголовное производство по статье 358 УК. Сейчас решается вопрос о вручении подозрения женщине.

В то же время в суд направлен обвинительный акт в отношении начальника управления медицинских поставок Командования медсил Вооруженных сил Украины, командира одной из бригад ВСУ и бывшего чиновника Госинспекции энергетического надзора. Им инкриминируют получение взяток и злоупотребление влиянием при закупку медицинских масок.

По данным следствия, экс-чиновник Госэнергонадзора со своим сообщником получил от одного из предпринимателей 500 тысяч гривен взятки, за которую они способствовали заключению договора с Минобороны на закупку 1,2 млн масок на 8,1 млн грн.

Также двое гражданских получили от того же предпринимателя почти 500 тысяч гривен за то, что они поспособствуют приятие необходимых решений в Медицинских силах ВСУ.

Сообщнику экс-чиновника уже вынесли приговор, который вступил в силу.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Латвии на границе задержали восемь граждан Украины, которые пытались въехать в страну с поддельными ПЦР-тестами на коронавирус.