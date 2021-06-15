В Украине раскрыли схемы продажи вакцины от COVID-19 и подделки ПЦР-тестов

Юрий Сергиенко
Юрий Сергиенко
Расследования
2 минуты
1,9 т.
В Украине раскрыли схемы продажи вакцины от COVID-19 и подделки ПЦР-тестов

В Киевской области должностные лица психоневрологического интерната незаконно продавали вакцины. Препараты были получены в рамках механизма COVAX.

Всего зафиксировано 14 таких случаев, сообщается на сайте Офиса генерального прокурора. Оперативники провели ряд обысков и изъяли документы.

"Должностные лица одного из психоневрологических интернатов с гериатрическим отделением, получив в рамках механизма COVAX вакцину для незащищенных слоев населения, вместо прививки пациентов интерната продавали ее третьим лицам за деньги. Правоохранителями зафиксировано 14 таких случаев", – уточнили в ОГП.

Видео дня

Расследование ведется по ч.3 и ч.5 ст.191 УК.

Также в Черкассах раскрыли схему фальсификации результатов ПЦР-тестов. Ежемесячно изготавливались около 100 поддельных справок, среди которых были и иностранного образца для выезда за границу.

Организатором незаконной деятельности стала юристка одной из коммерческих структур, которая использовала собственные связи в медицинских лабораториях.

Задержание организатора схемы.

"Готовую подделку организатор схемы предлагала клиентам, среди которых были граждане, планирующие выезд за границу. Форма заполнения и стоимость "справки" зависели от ее срочности и страны, куда собирались клиенты", – сообщили в Службе безопасности Украины.

По данным спецслужбы, ежемесячный оборот составлял почти 100 тысяч гривен.

Открыто уголовное производство по статье 358 УК. Сейчас решается вопрос о вручении подозрения женщине.

В то же время в суд направлен обвинительный акт в отношении начальника управления медицинских поставок Командования медсил Вооруженных сил Украины, командира одной из бригад ВСУ и бывшего чиновника Госинспекции энергетического надзора. Им инкриминируют получение взяток и злоупотребление влиянием при закупку медицинских масок.

По данным следствия, экс-чиновник Госэнергонадзора со своим сообщником получил от одного из предпринимателей 500 тысяч гривен взятки, за которую они способствовали заключению договора с Минобороны на закупку 1,2 млн масок на 8,1 млн грн.

Поддельная справка.

Также двое гражданских получили от того же предпринимателя почти 500 тысяч гривен за то, что они поспособствуют приятие необходимых решений в Медицинских силах ВСУ.

Сообщнику экс-чиновника уже вынесли приговор, который вступил в силу.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Латвии на границе задержали восемь граждан Украины, которые пытались въехать в страну с поддельными ПЦР-тестами на коронавирус.

Что нужно знать о вакцинации против COVID-19

Записаться на вакцинацию:Как записаться в очередь на вакцинацию от COVID-19 в Украине
Побочные эффекты:Ляшко назвал основные побочные эффекты после вакцинации против COVID-19
Тест на антитела:Надо ли перед вакцинацией сдавать тест на антитела: в Минздраве дали ответ
Вакцина NovaVax:Вакцина NovaVax показала эффективность 96%: ее получит Украина
УкраинаКоронавирусВакцинация в Украине и миреСлужба безопасности УкраиныОфис генерального прокурора Украины