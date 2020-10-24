В Украине раскрыли новые масштабные схемы фальсификации выборов и подкупа избирателей

В нескольких регионах Украины правоохранители разоблачили новые масштабные схемы фальсификации местных выборов и подкупа избирателей.

Как сообщается на сайте управления Национальной полиции в Сумской области, депутат Сумского областного совета разоблачен на вымогательстве денег для проведения предвыборной кампании.

"По данным предварительного следствия, депутат, являющийся членом одной из постоянных комиссий облсовета, требовал у руководителя коммунального предприятия $4 тысячи за якобы ранее оказанное содействие в решении служебного вопроса. Эти средства он планировал использовать для проведения предвыборной агитации. Злоумышленник даже угрожал руководителю предприятия физической расправой в случае отказа профинансировать его", – сказано в сообщении.

Правоохранители задержали депутата в областном центре, в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, во время получения им второй части "помощи" в размере $3 тысяч.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.2 ст.189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины. Сейчас решается вопрос о сообщение злоумышленнику о подозрении и избрании меры пресечения.

Депутат Сумского облсовета разоблачен на вымогательстве денег для предвыборной кампании su.npu.gov.ua

Депутат требовал у руководителя коммунального предприятия $4 тысячи su.npu.gov.ua

Депутат задержали во время получения им второй части "помощи" в размере $3 тысяч su.npu.gov.ua

В свою очередь, члены Святошинской районной ТИК в Киеве обратили внимание на то, что некоторые люди пачками приносят на участки заявления избирателей о невозможности голосования на избирательном участке и желание проголосовать дома.

"Беспокойство вызвало и то, что медицинские справки были выданы всего несколькими семейными врачами, а заявления написаны одним почерком ", – сообщила в Facebook председатель комиссии по вопросам культуры туризма и информационной политики в Киевском городском совете Виктория Муха.

По ее словам, также выяснилось, что заявления граждан о желании голосовать дома подавались не родственниками, соседями или знакомыми граждан, а несколькими лицами, которые представлялись представителями партии, представителей которой полиция уже разоблачила на скупке голосов.

"Есть информация, что и получали их в приемных представителя этой партии. Также, внимание наблюдателей привлекло то, что заявления о голосовании на дому были написаны синхронно. Подтверждено, что заявления с просьбой разрешить проголосовать не на избирательном участке написаны почти одновременно – в последнюю неделю перед выборами. А на медицинских справках, которые свидетельствуют о том, что лицо по состоянию здоровья не способно посетить участок, отсутствует фамилия врача, который ее выдал, а также не указана дата выдачи", – отметила Муха.

Согласно ее информации, сейчас удалось установить семейных врачей ЦПСД №2 Святошинского района и нескольких лиц, занимающихся организацией массового голосования за пределами избирательных участков.

"Установленная информация уже передана в Национальную полицию Украины для принятия неотложных мер реагирования. Надеемся, что эта давно известная технология фальсификации выборов и скупки голосов будет остановлена, а виновные – привлечены к ответственности!" – подчеркнула она.

Скрин Facebook

Тем временем, в Закарпатской области сотрудники СБУ разоблачили схему подкупа избирателей в пользу одного из кандидатов на пост главы объединенной территориальной общины.

"По предварительной версии следствия, группа лиц, среди которых ранее судимые за тяжкие преступления, организовали подкуп избирателей в пользу одного из кандидатов. Для подтверждения они требовали у граждан копии паспортов. Стоимость каждого "голоса" составляла 1 тысячу грн", – говорится в сообщении спецслужбы.

В рамках уголовного производства, начатого по ст.160 УК Украины, правоохранители задержали трех фигурантов производства при получении ими части средств в размере 17 тысяч грн. Отмечается, что за такую сумму они гарантировали кандидату обеспечение соответствующего количества голосов на выборах.

Решается вопрос о задержании фигурантов согласно ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Продолжаются первоочередные следственные действия.

СБУ разоблачила схему подкупа избирателей в пользу кандидата на пост главы ОТГ ssu.gov.ua

Стоимость каждого "голоса" составляла 1 тысячу грн ssu.gov.ua

Кроме того, полиция Мариуполя проводит проверку по факту сообщения о том, что более 200 тысяч избирательных бюллетеней являются недействительными, сообщил Центральный отдел полиции Донецкой области.

"В социальной сети была обнаружена публикация о том, что в Мариуполе более 200 тысяч избирательных бюллетеней являются недействительными", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, в период с 5 сентября по 24 октября 2020 года в Национальную полицию Украины поступило 7877 заявлений и сообщений о нарушении избирательного законодательства.