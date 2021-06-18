В Украине предотвратили утечку секретных оборонных разработок за границу. Видео

Злоумышленники пытались продать секретные разработки оборонно-промышленного комплекса Украины за 2 млн долларов. Контрразведка СБУ предотвратила преступление и задержала подозреваемых.

Как сообщается на сайте Службы безопасности Украины 18 июня, речь идет о секретной проектной документации в сфере военного кораблестроения.

Эти материалы с ограниченным доступом пытались продать представителям одной из азиатских стран. Конкретное государство в СБУ не назвали.

При этом установлено, что к противоправной деятельности причастны несколько бывших и действующих работников одного из отечественных оборонных предприятий.

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Во время спецоперации правоохранители поймали фигурантов "на горячем" – когда им передавали 250 тыс. долларов за часть оборонных сведений.

До этого злоумышленники уже получили несколько "авансов" от иностранцев.

Во время обысков по месту жительства участников незаконной сделки были изъяты документы и компьютерная техника.

Решается вопрос о сообщении задержанным подозрения и избрании меры пресечения. Дело начато по ч. 1 ст. 111 (Государственная измена) УК.

Как ранее писал OBOZREVATEL, оперативники Службы безопасности Украины разоблачили трех военнослужащих Вооруженных сил, которые пытались продать оружие из зоны ООС. Его они планировали украсть из места дислокации подразделения.