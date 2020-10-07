В Украине поймали вооруженную банду подрывников банкоматов

Полицейские задержали членов вооруженной банды, которые взрывали банкоматы на территории Украины. Задержание прошло 6 октября на территории Винницкой и Киевской областей.

Злоумышленники подозреваются в совершении четырех подрывов и похищении около миллиона гривен в Винницкой области, сообщили в пресс-службе Национальной полиции в Винницкой области (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

По словам начальника ГУНП в Винницкой области Ивана Ищенко, члены преступной группировки были вооружены боевым автоматическим оружием, использовали гранаты, самодельные взрывные устройства.

"Злоумышленники действовали дерзко и слаженно, имели четкое распределение ролей, на преступления шли в камуфляжной одежде, прятали лица за балаклавами, передвигались на двух джипах", – рассказал Ищенко.

Преступники были вооружены. Пресс-служба Нацполиции в Винницкой области

Один из участников банды, и вероятно, ее организатор в прошлом служил в добровольческом подразделении на востоке Украины и имел навыки обращения с оружием и взрывчатыми веществами. Злоумышленники вели размеренный образ жизни, имели семьи и ранее не имели проблем с законом.

Оружие изъяли. Пресс-служба Нацполиции в Винницкой области

Преступников подозревают в четырех подрывах. Пресс-служба Нацполиции в Винницкой области

По имеющейся информации, члены преступной группировки подозреваются в совершении четырех преступлений на территории области, их проверяют на причастность к аналогичным подрывам банкоматов на территории других областей Украины.

В ночь на 5 июля в пгт Дашев Ильинецкого района в помещении магазина злоумышленники повредили банкомат, осуществив по нему около 150 выстрелов из автоматического оружия, а также применили взрывное устройство. После этого преступники получили доступ к кассете с деньгами и похитили около 1 млн гривен.

В июле члены группировки взорвали банкомат в Гайсине, откуда похитили 22 тыс. гривен.

В августе и в начале сентября члены группы таким же образом пытались похитить деньги в пгт Теплик и в городе Гайсине. Ограбить банкомат злоумышленникам помешало срабатывание охранной сигнализации.

У них была спецформа. Пресс-служба Нацполиции в Винницкой области

Во время проведения санкционированных обысков у участников банды изъяли два автомата Калашникова, оснащенные патронами, 10 магазинов к ним, шесть боевых гранат, пистолет и ружье с прицелом, 190 патронов к автомату, камуфляжную одежду и обувь военного образца, наркотические вещества, денежные средства и другие вещественные доказательства.

Бандитов задержали. Пресс-служба Нацполиции в Винницкой области

Следователями возбуждены уголовные производства по ч.2 ст.194 УК (умышленное уничтожение или повреждение имущества), ч.3 и ч.5 ст. 185 УК (Кража). Также в их действиях есть признаки преступления, предусмотренного ст. 257 Уголовного кодекса Украины (бандитизм), что наказывается до 15 лет заключения с конфискацией имущества.

Сейчас злоумышленники задержаны и помещены в изолятор временного содержания. Следствие будет ходатайствовать в суде о взятии их под стражу.

Они передвигались на внедорожнике. Пресс-служба Нацполиции в Винницкой области

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