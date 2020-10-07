В Украине поймали вооруженную банду подрывников банкоматов

Полицейские задержали членов вооруженной банды, которые взрывали банкоматы на территории Украины. Задержание прошло 6 октября на территории Винницкой и Киевской областей.

Злоумышленники подозреваются в совершении в четырех подрывов и похищении около миллиона гривен в Винницкой области, сообщили в пресс-службе Национальной полиции в Винницкой области (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

По словам начальника ГУНП в Винницкой области Ивана Ищенко, члены преступной группировки были вооружены боевым автоматическим оружием, использовали гранаты, самодельные взрывные устройства.

"Злоумышленники действовали дерзко и слаженно, имели четкое распределение ролей, на преступления шли в камуфлированной одежде, прятали лица за балаклавами, передвигались на двух джипах", – рассказал Ищенко.

Один из участников банды и вероятно ее организатор в прошлом служил в добровольческом подразделении на востоке Украины и имел навыки обращения с оружием и взрывчатыми веществами. Злоумышленники вели размеренный образ жизни, имели семьи и ранее не имели проблем с законом.

По имеющейся информации, члены преступной группировки подозреваются в совершении четырех преступлений на территории области, их проверяют на причастность к аналогичным подрывов банкоматов на территории других областей Украины.

В ночь на 5 июля в пгт Дашев Ильинецкого района в помещении магазина злоумышленники повредили банкомат, осуществив по нему около 150 выстрелов из автоматического оружия, а также применили взрывное устройство. После этого преступники получили доступ к кассете с деньгами и похитили около 1 млн гривен.

В июле члены группировки взорвали банкомат в Гайсине, откуда похитили 22 тыс. гривен.

В августе и в начале сентября члены группы таким же образом пытались похитить деньги в пгт. Теплик и в городе Гайсине. Ограбить банкомат злоумышленникам помешало срабатывания охранной сигнализации.

Во время проведения санкционированных обысков у участников банды изъяли два автомата "Калашникова", оснащенные патронами, 10 магазинов к нему, шесть боевых гранат, пистолет и ружье с прицелом, 190 патронов к автомату, камуфлированная одежда и обувь военного образца, наркотические вещества, денежные средства и другие вещественные доказательства.

Следователями возбуждены уголовные производства по ч.2 ст.194 УК (умышленное уничтожение или повреждение имущества), ч.3 и ч.5 ст. 185 УК (кража). Также в их действиях есть признаки преступления, предусмотренного ст.257 Уголовного кодекса Украины (бандитизм), что наказывается до 15 лет заключения с конфискацией имущества.

Сейчас злоумышленники задержаны и помещены в изолятор временного содержания. Следствие будет ходатайствовать в суде о взятии их под стражу.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, предприниматель из Кропивницкого похвастался банкоматом ПриватБанка и вызвал ажиотаж в сети.