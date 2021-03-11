Киберполиция поймала двух подростков-кураторов "групп смерти" из Киева и Кривого Рога

Киберполиция Украины поймала двух девочек-подростков, которые являлись так называемыми кураторами в "группах смерти" в соцсетях и раздавали несовершеннолетним задания на причинение себе вреда.

Девочку из Киева задержали в конце 2020 года, а из Кривого Рога – уже в 2021-м. Об этом сообщил главный инспектор Департамента киберполиции Роман Сочка в эфире "Право на владу". Программа транслировалась на YouTube-канале ТСН 11 марта (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Правоохранитель сказал, что за последнее время ведомство задержало двух лиц, которые называли себя "кураторами".

"Что самое страшное – это оказались дети 13 и 15 лет. Это дети, которые не утвердились в жизни, не имели авторитета среди своих близких, друзей, не имели внимания среди своих родителей", – заявил Сочка.

Он подчеркнул, что к выполнению последнего задания "кураторы" своих подопечных не доводили, такие факты киберполицейскими зафиксированы не были.

"Что касается психологического портрета... На мой личный взгляд, это дети с психологическими расстройствами. На сегодня они проходят принудительное лечение и, по предварительной информации, мои слова подтвердились", – отметил он.

Правоохранитель добавил, что лично участвовал в поимке таких "кураторов" из Киева и Кривого Рога.

Одна из задержанных девочек призналась, что после своей неправомерной деятельности продала уже раскрученную группу другому лицу.

Трансляция "Право на владу":

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на Закарпатье в селе Фанчиково повесилась 9-классница Сабина Ш. Некоторые местные жители полагают, что причиной могли стать сложные жизненные обстоятельства школьницы, другие – что виной всему социальные сети.