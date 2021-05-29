В Украине почтили память генерала Кульчицкого, погибшего на Донбассе 7 лет назад. Видео

София Ковнир
София Ковнир
Расследования
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В Украине почтили память генерала Кульчицкого, погибшего на Донбассе 7 лет назад. Видео

В 2014 году в зоне боевых действий в Славянске во время антитеррористической операции погиб генерал-майор Национальной гвардии Украины Сергей Кульчицкий. Герой нашей страны умер в сбитом вертолете с 11-ю милиционерами и гвардейцами.

О трагедии вспомнил министр внутренних дел Арсен Аваков на странице в Twitter в субботу, 29 мая (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца). Так, в этот день в 2014 году, вертолет Ми-8, на котором находился Кульчицкий, был сбит пророссийскими террористами неподалеку от горы Карачун.

Тогда погибли 12 человек – шесть военнослужащих Национальной гвардии Украины, включая экипаж вертолета, и шесть представителей спецподразделения МВД Украины.

В 2014 году погиб генерал-майор Национальной гвардии Украины Сергей Кульчицкий
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Среди погибших нацгвардейцев также были командир экипажа вертолета полковник Сергей Бульдович, начальник группы боевой и специальной подготовки в/ч 3024, майор Виталий Курилович, старший бортовой техник – инструктор вертолетной эскадрильи в/ч 2269 капитан Сергей Кравченко, инструктор (старший пулеметчик) отделения пулеметчиков взвода огневой поддержки в/ч 3028 Западного оперативно-территориального объединения, прапорщик Виктор Липский и инструктор (старший пулеметчик) взвода огневой поддержки 2-й роты специального назначения в/ч 3028 Валентин Билошкурский.

Генерал-майор Национальной гвардии Украины Сергей Кульчицкий

Отмечается, что один из членов экипажа, штурман Александр Макеенко чудом выжил.

Кульчицкий был одним из тех, кто создавал добровольческое движение в НГУ. В частности, первый резервный батальон, с которого началось формирование всех добровольческих гвардейских подразделений. После гибели Кульчицкого он стал носить его имя.

Кульчицкий был одним из тех, кто создавал добровольческое движение в НГУ

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, народный депутат Украины от партии "Европейская солидарность" Владимир Арьев обнародовал новую часть доказательств срыва спецоперации по задержанию "вагнеровцев" в Беларуси. Материалы, размещенные на его странице в Facebook, посвящены террористу Максиму Кошману, который причастен к гибели генерала Сергея Кульчицкого.

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