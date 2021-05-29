В Украине почтили память генерала Кульчицкого, погибшего на Донбассе 7 лет назад. Видео

В 2014 году в зоне боевых действий в Славянске во время антитеррористической операции погиб генерал-майор Национальной гвардии Украины Сергей Кульчицкий. Герой нашей страны умер в сбитом вертолете с 11-ю милиционерами и гвардейцами.

О трагедии вспомнил министр внутренних дел Арсен Аваков на странице в Twitter в субботу, 29 мая (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца). Так, в этот день в 2014 году, вертолет Ми-8, на котором находился Кульчицкий, был сбит пророссийскими террористами неподалеку от горы Карачун.

Тогда погибли 12 человек – шесть военнослужащих Национальной гвардии Украины, включая экипаж вертолета, и шесть представителей спецподразделения МВД Украины.

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Среди погибших нацгвардейцев также были командир экипажа вертолета полковник Сергей Бульдович, начальник группы боевой и специальной подготовки в/ч 3024, майор Виталий Курилович, старший бортовой техник – инструктор вертолетной эскадрильи в/ч 2269 капитан Сергей Кравченко, инструктор (старший пулеметчик) отделения пулеметчиков взвода огневой поддержки в/ч 3028 Западного оперативно-территориального объединения, прапорщик Виктор Липский и инструктор (старший пулеметчик) взвода огневой поддержки 2-й роты специального назначения в/ч 3028 Валентин Билошкурский.

Отмечается, что один из членов экипажа, штурман Александр Макеенко чудом выжил.

Кульчицкий был одним из тех, кто создавал добровольческое движение в НГУ. В частности, первый резервный батальон, с которого началось формирование всех добровольческих гвардейских подразделений. После гибели Кульчицкого он стал носить его имя.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, народный депутат Украины от партии "Европейская солидарность" Владимир Арьев обнародовал новую часть доказательств срыва спецоперации по задержанию "вагнеровцев" в Беларуси. Материалы, размещенные на его странице в Facebook, посвящены террористу Максиму Кошману, который причастен к гибели генерала Сергея Кульчицкого.