Педофилы-фотографы ломают жизни маленьких украинцев: где подстерегает опасность

Одна из самых творческих и художественных профессий имеет и темную сторону. Фотографам очень легко приблизиться к ребенку и войти в доверие, чем цинично пользуются "любители детей". Последние резонансные случаи потрясли украинцев.

Подробнее – в материале OBOZREVATEL.

В последних числах ноября полиция Киевской области сообщила о задержании 56-летнего мужчины, подозреваемого в развращении подростков на территории Киева и области.

Им оказался известный в Украине и за рубежом фотограф Александр Ктиторчук. Он участвовал в многочисленных выставках, снимал звезд шоу-бизнеса и проводил мастер-классы.

Его считали гуру фотографии, мэтром, и верить в обвинения не хотелось. Но появилась новая информация – и мужчине было предъявлено еще одно подозрение.

По информации правоохранителей, фотограф не только "наследил" с 17-летней, его подозревают в развращении двух девочек и в двух изнасилованиях, где жертвам от 12 до 15 лет. Позднее в деле появился еще и интернатовский ребенок.

В полиции также рассказали, что мужчина снимал половые акты с участием детей, на его ноутбуке также нашли снимки обнаженных девочек. А мама одного ребенка поделилась, как дочка познакомилась с мужчиной и что дальше произошло.

Суд избрал меру пресечения Александру Ктиторчуку в виде двух месяцев содержания под стражей без права внесения залога, а правоохранители продолжают расследование. По их мнению, жертв может быть намного больше.

Еще один фотограф – Валентин Василенко – был задержан в Сумах после изнасилования 9-летней девочки.

Ребенок познакомился с мужчиной в соцсети. Некоторое время они переписывались, а потом договорились о встрече – при этом фотограф настаивал, чтобы она ничего не рассказывала родителям.

Потом новый "друг" приехал за ребенком на собственной Tesla и пообещал свозить в "Макдональдс", а привез на съемную квартиру. Там он и изнасиловал девочку.

После этого педофил продолжал писать ребенку, договариваясь о следующей встрече, на которую просил привести подружку. Однако эта переписка уже проходила под контролем правоохранителей, так как 1 августа к ним обратилась мать пострадавшей. Таким образом сумские полицейские задержали насильника.

У Василенко масса селфи со знаменитостями, он был завсегдатаем различных телепроектов в Киеве. Жители его родного города убеждены, что педофил безнаказанно ходит на свободе минимум 10 лет, а жертвы откровенно рассказали нашим журналистам о том, как попадали в ловушку.

Мужчина знакомился с детьми в сети, входил в доверие и обещал свозить в Киев на телешоу. И он действительно организовывал такие "туры" – родители ему безоговорочно доверяли. Также, по рассказам жителей г. Горишние Плавни, откуда Василенко родом, тот годами фотографировал детей в лагерях. Только ли фотографировал?

Василенко сейчас находится в СИЗО. Суд продлил действие меры пресечения в виде содержания под стражей до 3 января 2021 года.

Как стало известно OBOZREVATEL, правоохранители выдвинули мужчине новые подозрения, так как установили еще несколько жертв. На время совершения преступлений им было от 9 до 12 лет.

С этими девочками фотограф знакомился на улице и в социальных сетях, предлагал сделать фотосессию, покатать на автомобиле и так далее. Сейчас расследование продолжается.

В полиции говорят, что педофилы среди фотографов, к сожалению, не редкость. Также, по словам собеседников OBOZREVATEL в правоохранительных органах, в дядях-фотографах дети не чувствуют опасности.

"Фотографы приходят в школы и зачастую работают полулегально. То же самое происходит в детсадах, в летних лагерях. В большинстве случаев руководство учебных заведений сотрудничают с фотографами по принципу отката: мы тебе даем поле деятельность, сам зарабатываешь – часть нам. Оплата наличкой. И практически никто не пытается проверить, кто вообще этот человек" – рассказали правоохранители.

Таким образом педофил может присматривать себе жертв, знакомиться и начинать "обрабатывать". В большинстве они хорошие психологи и дети их любят – пока не произойдет непоправимое.

Потому в первую очередь нужно, говорят полицейские, максимально бережно, но все же контролировать детей: их круг общения, контакты в социальных сетях. А фотосессии разрешать только в своем присутствии.