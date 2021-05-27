В Украине объявили подозрение советнику министра обороны РФ за участие в оккупации Крыма

В Украине объявили подозрение генерал-полковнику Вооруженных сил РФ за участие в оккупации Крымского полуострова. Сейчас военный занимает должность советника министра обороны страны-агрессора.

Как сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора, россиянину инкриминируют пособничество в совершении умышленных действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины. Кроме того, он занимался подстрекательством к совершению государственной измены, пособничества в ведении агрессивной войны.

"По данным следствия, в феврале-марте 2014 года подозреваемый командовал Южным военным округом ВС РФ и организовал окружение бронетранспортерами и блокировку военной части А2272 1-го батальона морской пехоты Военно-морских сил Вооруженных сил Украины – одного из самых боеспособных воинских подразделений, которые могут дать отпор вооруженной агрессии", – говорится в сообщении.

Кроме того, установлено, что упомянутый генерал-полковник ВС РФ, угрожая применением военнослужащими ВС РФ физического насилия и оружия, подстрекал офицеров 1-го батальона морской пехоты ВМС ВС Украины и управление береговой и территориальной обороны к совершению государственной измены – переходу на сторону врага во время вооруженного конфликта.

Сейчас украинские силовики продолжают сбор доказательств причастности представителей власти и должностных лиц ВС РФ к развязыванию и ведению агрессивной войны против Украины, а также совершению других преступлений, которые привели к оккупации территории Крыма. Следовательно, досудебное расследование продолжается.

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