В Украине объявили о подозрении "министру ЛНР"
Украинские правоохранители объявили о подозрении "министру связи и массовых коммуникаций" оккупационной администрации Российской Федерации в Луганской области. Вероятно, речь идет об Олеге Фетисове.
Как сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора, коллаборанту инкриминируется совершение действий в целях насильственного изменения, свержения конституционного строя и захвата государственной власти. Кроме того, он причастен к преступлениям, связанным с посягательством на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.
"По данным следствия, подозреваемый обеспечивает нормативно-правовое регулирование политики оккупационной администрации РФ в Луганской области на неподконтрольной органам государственной власти территории, коммуникацию со СМИ для формирования у местных жителей идеологии Российской Федерации", – говорится в сообщении.
Известно, что упомянутый "министр" террористической "ЛНР" продолжает организовывать работу своего "ведомства". В частности, он участвует в проведении совещаний так называемых "комитетов" и "коллегий", самостоятельно принимает решения, обязательные для выполнения населением временно оккупированной территории Луганской области.
К тому же, сообщник оккупантов выполняет указания главарей боевиков "ЛНР", направленные на общее функционирование системы так называемых органов власти оккупационной администрации РФ в Луганской области. Сейчас он объявлен в розыск.
Согласно информации на сайте "Миротворец", речь идет об Олеге Фетисове. Именно он в террористической "ЛНР" занимает указанную "должность".
Как сообщал OBOZREVATEL:
в конце марта двоим террористам, которые были в составе незаконных вооруженных формирований РФ, заочно объявили о подозрении из-за пыток украинцев в подпольной тюрьме "Изоляция" в городе Донецк.
Кроме того, 16 марта, Красногвардейский суд Днепра заочно приговорил к пожизненному заключению экс-главаря террористической "ЛНР" Игоря Плотницкого.
Между тем Государственное бюро расследований сообщило о подозрении в государственной измене бывшему премьеру Украины Николаю Азарову. Документ прислали по последнему известному месту его жительства.