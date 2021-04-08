В Украине объявили о подозрении "министру ЛНР"

Украинские правоохранители объявили о подозрении "министру связи и массовых коммуникаций" оккупационной администрации Российской Федерации в Луганской области. Вероятно, речь идет об Олеге Фетисове.

Как сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора, коллаборанту инкриминируется совершение действий в целях насильственного изменения, свержения конституционного строя и захвата государственной власти. Кроме того, он причастен к преступлениям, связанным с посягательством на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

"По данным следствия, подозреваемый обеспечивает нормативно-правовое регулирование политики оккупационной администрации РФ в Луганской области на неподконтрольной органам государственной власти территории, коммуникацию со СМИ для формирования у местных жителей идеологии Российской Федерации", – говорится в сообщении.

Известно, что упомянутый "министр" террористической "ЛНР" продолжает организовывать работу своего "ведомства". В частности, он участвует в проведении совещаний так называемых "комитетов" и "коллегий", самостоятельно принимает решения, обязательные для выполнения населением временно оккупированной территории Луганской области.

К тому же, сообщник оккупантов выполняет указания главарей боевиков "ЛНР", направленные на общее функционирование системы так называемых органов власти оккупационной администрации РФ в Луганской области. Сейчас он объявлен в розыск.

Согласно информации на сайте "Миротворец", речь идет об Олеге Фетисове. Именно он в террористической "ЛНР" занимает указанную "должность".

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