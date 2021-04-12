В Украине объявили о подозрении четырем наемникам "ДНР". Фото

Украинские правоохранители объявили о подозрении четырем террористам российской преступной группировки "ДНР".

Все они являются гражданами Украины, сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора. Так, трое сообщников оккупантов – уроженцы Донецкой области, а один – Николаевской.

Отмечается, что мужчины добровольно вступили в подразделения незаконных вооруженных формирований, действующих на территории временно оккупированной части востока.

"Подозреваемые непосредственно участвовали в боевых действиях против правоохранителей и военнослужащих, задействованных в проведении Антитеррористической операции и Операции Объединенных сил. А один из них даже возглавлял террористическое подразделение и получил псевдонаграду", – отметили прокуроры.

Всем четырем боевикам "ДНР" инкриминируется участие в террористических организациях, а также в деятельности не предусмотренных законом вооруженных формирований.

Напомним, ранее подозрение было объявлено "министру связи и массовых коммуникаций" оккупационной администрации Российской Федерации в Луганской области. Вероятно, речь идет об Олеге Фетисове.

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