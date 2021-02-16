В Украине объявили бойкот ТМ VICI из-за подозрения в продаже в Украине товаров, произведенных в РФ

12 февраля в Украине стартовал бессрочный бойкот продукции литовской компании "Vičiūnų grupę", занимающейся, в частности, производством крабовых палочек под ТМ "VICI". Причиной для объявления бойкота стала информация, что под видом продукта, произведенного в Литве, в Украине может продаваться продукция российской "дочки" "Vičiūnų grupę" – компании "Vichiunai-RUS", производственные мощности которой расположены в Калининградской области Российской Федерации.

Организаторами бойкота стало Общественное движение "Ассоциация потребителей Украины", более 200 активистов которого в пятницу, 12 февраля, провели акцию под посольством Литвы в Украине. На канале этой организации в YouTube было опубликовано видео с акции.

Акция-бойкот продукции VICI прошла под лозунгом "1 палочка VICI – 5 пуль, которые убивают украинских солдат". По мнению представителей ОД "Ассоциация потребителей Украины", те граждане нашего государства, которые покупают продукцию, вероятно изготовленную в России, невольно финансируют российскую армию и агрессию РФ против Украины. "Покупаешь VICI – платишь оккупанту", – утверждал один из многочисленных плакатов в руках у митингующих.

Так активисты ОД "Ассоциация потребителей Украины" отреагировали на информацию о том, что продукция VICI, которая занимает около 50% рынка крабовых палочек в Украине, и которая представлена во всех крупных торговых сетях, может изготавливаться в России.

Такое мнение в блоге на OBOZREVATEL выразила и блогер Анна Геранова, которая, ссылаясь на собственные источники, сообщила, что литовских производственных мощностей, на которых изготавливаются крабовые палочки, хватает разве что на обеспечение спроса на этот продукт внутри Литвы. Кроме того, на 80-90% они якобы ориентированы на экспорт продукции на западноевропейские рынки. Тогда как производить продукцию еще и для Украины у литовских заводов "Vičiūnų grupę" просто не хватает мощностей.

При этом у литовской компании есть производственные мощности на территории Российской Федерации. Завод, входящий в состав дочерней компании литовского производителя – ООО "Vichiunai-RUS" – является крупнейшим производством такой продукции на территории Восточной Европы. Именно продукция этого завода шла на экспорт в страны бывшего СНГ, в том числе, и в Украину.

После введения санкций в отношении Российской Федерации из-за оккупации украинского Крыма перечень потребителей продукции российского завода существенно уменьшился. О том, насколько мучительной стала для "Vichiunai-RUS" потеря украинского рынка, в интервью российским СМИ говорили представители топ-менеджмента завода. Однако, судя по финансовой отчетности предприятия, которую можно найти в открытых источниках, прибыли "Vichiunai-RUS" после закрытия для них украинском рынке только росли. На основе чего, с учетом ограниченности производственных мощностей "Vičiūnų grupę" в Литве, блогер и предположила, что под видом европейского продукта украинцам могут подсовывать товары, производимые на калиниградском заводе в РФ. А значит – часть потраченных украинцами на приобретение продукции VICI средств в виде налогов может поступать в российский бюджет. А оттуда - направляться, в том числе, на содержание российской армии, финансирование террористов ОРДЛО и боевых действий против Украины в Донбассе.

Эта информация, согласно требованиям и призывами, которые звучали в ходе акции ОГС "Ассоциация потребителей Украины", и стала причиной объявления бойкота продукции компании ViCi. Кроме того, в литовских СМИ не раз публиковалась информация о возможных связях владельца "Vičiūnų grupę", известного литовского политика и мэра литовского города Каунас Висвалдаса Матийошайтиса с КГБ в прошлом и вероятных деловых отношений с кремлевской верхушкой сегодня, благодаря чему компании Висвалдаса Матийошайтиса получают возможность, например, поставлять продукцию в Кремль и организовывать питание в ходе официальных банкетов, проходящих в Москве.

Инициаторы бойкота заявили, что не позволят "российскому бизнесу процветать в Украине", призвали литовскую власть отреагировать на информацию о возможной продаже российской продукции в нашей стране под видом литовской, а также дать оценку относительно продолжения продаж продукции компаний литовского политика в оккупированном Крыму.

Кроме того, участники акции обратились к гражданам Украины с просьбой поддержать бойкот и не допустить пусть и невольного, но финансирование агрессора за счет украинцев.