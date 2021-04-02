В Украине "накрыли" сеть агитаторов, призывавших захватить власть и изменить госграницы

Киберспециалисты Службы безопасности Украины разоблачили межрегиональную сеть интернет-агитаторов, которые призывали к захвату власти и изменению госграниц.

В рамках расследования были проведены обыски по месту проживания фигурантов в Черниговской, Сумской областях, Запорожье и Одессе, сообщила пресс-служба СБУ на официальном сайте.

Отмечается, что группировка проводила информационную операцию против Украины по заданию иностранной стороны. Злоумышленники призывали к свержению конституционного строя и нарушению территориальной целостности.

Во время обысков правоохранители изъяли компьютерную технику и мобильные устройства с доказательствами противоправной деятельности.

Житель областного центра, администратор нескольких групп в соцсетях, распространял материалы, в которых призывал к изменению государственной границы. Кроме того, он распространял заведомо ложную информацию о Вооруженных силах Украины для дискредитации украинских военных, а также популяризировал боевиков в ОРДЛО.

Информацию для своих публикаций агитатор получал из пропагандистских интернет-изданий РФ и сайтов незаконных вооруженных формирований.

В Прилуках Черниговской области местный житель через свою страницу в соцсети призвал к захвату государственной власти.

Житель Конотопа через одну из запрещенных в Украине соцсетей распространял материалы с публичными призывами к изменению границ, насильственному свержению конституционного строя.

Интернет-агитатор размещал на персональных страницах запрещенной в Украине соцсети призывы к нарушению территориальной целостности страны. Также проверяется его причастность к деятельности незаконных вооруженных формирований в ОРДЛО.

Администратор групп в социальных сетях призвал к нарушению общественного порядка, свержению конституционного строя и изменения границ.

"Киберспециалисты Службы безопасности Украины и в дальнейшем будут принимать все возможные меры, направленные на выявление и блокирование попыток иностранных спецслужб использовать интернет-пространство для проведения деятельности, противоречащей интересам нашего государства", – подытожила пресс-служба.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Днепре задержали участника незаконного вооруженного формирования оккупационной администрации Российской Федерации, который осуществлял обыски на блокпостах временно оккупированной Луганщины.