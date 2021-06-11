В Украине начались испытания оружия, которое "уже навело страха на врага". Фото и видео

Министерство обороны Украины проводит испытания крупнокалиберного стрелкового оружия отечественного производства. В частности, испытываются 12,7-мм единый пулемет и 14,5-мм антиматериальная винтовка.

Как сообщается на сайте МОУ, министр обороны Андрей Таран рассказал, что этими образцами планируется пополнить арсенал стрелкового оружия "крупных калибров" Вооруженных сил Украины (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

По его словам, новые разработки способны поражать легкобронированные объекты.

"С удовольствием информирую, что уже проходит предварительные испытания 12,7×108 мм единый пулемет от ООО "ХАДО-Холдинг". Уверен в успехе, ведь крупнокалиберные антиматериальные винтовки этого предприятия в 2020 году были приняты на вооружение ВСУ и уже навели страха на врага", – отметил Таран.

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Он добавил, что успешное завершение всех испытаний позволит обеспечить потребность в пулеметах калибра 12,7×108 мм. Их используют не только общевойсковые подразделения, но и устанавливают на многих видах боевой техники, кораблях и вертолетах.

Крупнокалиберная многозарядная антиматериальная винтовка калибра 14,5×114 мм с полуавтоматическим механизмом заряжания сейчас также проходит предварительные испытания.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Николаевской области на полигоне Широкий Лан прошли предварительные испытания украинской самоходной артиллерийской установки "Богдана", которая выполнена в натовском калибре – 155 мм.