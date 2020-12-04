В Украине грабители-отравители вышли на охоту: жертвы лишаются ценностей и даже жизни
В разных регионах Украины участились случаи использования преступниками психотропных веществ. Жертвам подмешивают в напитки опасные препараты, а затем забирают деньги и ценные вещи. Есть и смертельный случай.
Подробнее – в материале OBOZREVATEL.Арендаторы оказались убийцами
В г. Умань Черкасской области подмешанный в напиток препарат привел к смерти человека. Супружеская пара дала объявление, что сдают половину своего дома. На него довольно быстро откликнулся мужчина. Договорившись об условиях, арендаторы – мужчина и женщина – переехали в дом.
Две семейных пары решили отметить сделку и устроили застолье. После совместного ужина и принятия спиртного хозяева дома заснули, а утром женщина увидела, что ее супруг на полу без признаков жизни.
Дверь была подперта с улицы, потому хозяйка дома выбралась через окно и обратилась к соседям за помощью – те вызвали скорую и полицию. К сожалению, хозяину дома помочь уже не смогли – прибывшие медики констатировали смерть. Впоследствии выяснилось, что причиной стало отравление неизвестным веществом.
Как рассказали в секторе коммуникации полиции Черкасской области, арендаторы исчезли вместе с деньгами хозяев дома (забрали более 90 тысяч гривен), мобильными телефонами и золотыми украшениями, которые сняли со спящей женщины.
1 декабря стало известно, что полицейские задержали подозреваемых. Ими оказались жительница Киевской области и ее приятель из Днепропетровской области."Примирение" довело до больницы
Жертвой грабителей-отравителей стал и киевлянин. Однако мужчина хоть и лишился крупной суммы, но выжил.
Как стало известно OBOZREVATEL из собственных источников, 40-летний мужчина встретился с другом в Деснянском районе возле станции метро "Черниговская". Пообщались, выпили, а затем отправились по домам.
К киевлянину подошла женщина и попросила деньги на лечение сына, который якобы болен ДЦП. Мужчина дал 200 гривен, однако женщина стала просить еще. Возник конфликт, и тут "на помощь" к просительнице подтянулись двое мужчин – судя по всему, ее подельников.
Они предложили прекратить спор и вместе выпить кофе. После этого "примирения" киевлянин почувствовал себя плохо и вызвал такси. Однако новые знакомые набросились на него, стали наносить удары и вырывать сумку.
Пострадавший потерял сознание, а очнулся уже в больнице скорой помощи на ул. Братиславской – причем без сумки, в которой было более 40 тысяч гривен.
Врачи диагностировали у мужчины острое отравление неизвестным веществом психотропного действия, сотрясение головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму. Как рассказали медики OBOZREVATEL, мужчина родился в рубашке – все могло закончиться намного хуже.Отравила "прекрасная незнакомка"
Еще одно преступление с использованием психотропных веществ произошло также в Деснянском районе Киеве.
Как стало известно OBOZREVATEL из собственных источников, это случилось на проспекте Владимира Маяковского. 28-летний киевлянин вечером познакомился с девушкой, и пара решила отметить встречу алкоголем. Дальше у мужчины – провал в памяти.
Мужчина очнулся уже утром в подъезде чужого дома – без мобильного телефона, денег и банковских карт.
"Судя по всему, девушка что-то подсыпала в его напиток", – сообщил источник.У преступников свой дедлайн
Как рассказал OBOZREVATEL сотрудник уголовного розыска, такого рода преступления – не редкость, а злоумышленники любят психотропы за эффективность и "скорость". Причем чаще всего выбирают жертв в состоянии подпития.
"Дело в том, что психотропные препараты быстро и эффективно усиливают действие алкоголя, причем даже после небольшой дозы – всего лишь бокала вина или пары рюмок коньяка. Такой "коктейль" резко оглушает и опьяняет человека, так что нет необходимости долго "накачивать" жертву алкоголем. Однако это смертельно опасно: психотропы могут привести не просто к потере сознания, но и к летальному исходу", – рассказал правоохранитель.
По словам полицейского, самое главное – это быть максимально осторожными и ни в коем случае ничего не пить с незнакомцами. Жизнь – дороже.