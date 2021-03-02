В Украине на 10 дней приостановили оформление разрешений на оружие
В Украине выдача разрешений на определенные виды оружия и их перерегистрация приостанавливается лишь на короткий срок. В частности, из-за расформирования соответствующей службы в Национальной полиции Украины (НПУ).
Об этом сообщил глава правоохранительного ведомства Игорь Клименко на своей странице в Facebook. Ведь, по его словам, вчерашняя новость относительно этого вызвала немало вопросов у граждан.
"Хочу добавить: на 10 дней приостанавливается оформление, выдача разрешений и перерегистрация разрешенных видов оружия. Служебное расследование продолжается", – подчеркнул он.
Клименко уточнил, что в настоящее время работники Департамента внутренней безопасности НПУ проверяют каждое личное дело владельца оружия в Украине.
"Дополнительно будем информировать вас о наших следующих шагах в направлении налаживания и переформатирования работы разрешительной службы", – отметил он.
Напомним:
1 марта глава НПУ Игорь Клименко подписал приказ о полном расформировании подразделений контроля за оборотом оружия, борясь таким образом с коррупцией.
Заместитель главы Министерства внутренних дел Антон Геращенко заявил, что в течение двух недель ведомство запустит новую систему,которая будет выдавать разрешения на оружие.
Как сообщал OBOZREVATEL:
ранее комитет Верховной Рады Украины по правоохранительной деятельности рекомендовал к принятию за основу законопроект о легализации владения огнестрельным оружием, инициированный депутатами от "Слуги народа".
В МВД и Нацполиции выступили против разрешения короткоствольного оружия в Украине, потому что не хотят, чтобы в стране стало еще больше смертей граждан и правоохранителей.