В Украине на 10 дней приостановили оформление разрешений на оружие

В Украине выдача разрешений на определенные виды оружия и их перерегистрация приостанавливается лишь на короткий срок. В частности, из-за расформирования соответствующей службы в Национальной полиции Украины (НПУ).

Об этом сообщил глава правоохранительного ведомства Игорь Клименко на своей странице в Facebook. Ведь, по его словам, вчерашняя новость относительно этого вызвала немало вопросов у граждан.

"Хочу добавить: на 10 дней приостанавливается оформление, выдача разрешений и перерегистрация разрешенных видов оружия. Служебное расследование продолжается", – подчеркнул он.

Клименко уточнил, что в настоящее время работники Департамента внутренней безопасности НПУ проверяют каждое личное дело владельца оружия в Украине.

"Дополнительно будем информировать вас о наших следующих шагах в направлении налаживания и переформатирования работы разрешительной службы", – отметил он.

Напомним:

1 марта глава НПУ Игорь Клименко подписал приказ о полном расформировании подразделений контроля за оборотом оружия, борясь таким образом с коррупцией .

Заместитель главы Министерства внутренних дел Антон Геращенко заявил, что в течение двух недель ведомство запустит новую систему,которая будет выдавать разрешения на оружие.

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