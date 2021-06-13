В Украине испытывают боевой робот-разведчик для усиления ВСУ

В Украине боевые подразделения военной разведки могут усилить роботами. Сейчас специалисты уже анализируют эффективность использования такой системы при выполнении боевых задач.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны. На официальной Facebook-странице опубликовали и иллюстративное фото (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

В частности, речь идет роботизированных системах наблюдения. Они способны на значительном расстоянии обнаружить передислокацию противника или же движение диверсионно-разведывательной группы (ДРГ).

В таком случае работы открывают огонь по врагу, чем могут вовремя отразить нападение и одновременно не подвергать опасности свой личный состав.

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Сейчас доказана целесообразность использования таких роботизированных платформ как носителей антенн радиолокационной разведки и систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Отмечается, что на сегодня разработчики боевых дистанционно управляемых платформ продолжают работать над совершенствованием их автономного использования в условиях современного боя.

Напомним: ранее военнослужащие испытали бронетранспортер-"морпех" БТР-4Е для Военно-морских сил. Его оборудовали улучшенными характеристиками для преодоления водных преград.

Кроме этого, военные "заминировали" территорию возле временно оккупированного РФ Крыма.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинская разведка узнала, что пьяные наемники РФ на Донбассе перестреляли друг друга. Тогда как в "ЛНР" выдали фейк о диверсантах.