Украинские военные испытали новые наземные и летающие беспилотники. Фото

Разработчики военной техники провели в Украине испытания образца дистанционно-управляемой платформы Camel, а 28-я ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода провела учения с использованием летательных беспилотников "Лелека" и Bayraktar.

На Facebook-странице Государственного научно-исследовательского института испытаний и сертификации ВВТ сообщается, что наземной беспилотник Camel можно использовать в разных целях:

для участия в проведении разведывательных операций;

выявления и уничтожения живой силы и легко бронированных целей противника;

сопровождения разведывательных групп;

перевозки и доставки военного груза на линию соприкосновения.

Кроме того, в случае ведения вражеского огня он может использоваться как прикрытие для ухода личного состава или эвакуации раненых.

28-я отдельная механизированная бригада в Facebook сообщила, что их учения состоялись с привлечением беспилотных аппаратов, а также большого количества новейших методов управления подразделениями и программного обеспечения, такого как "Простор" и ​​системы LaserTag.

Последнюю можно использовать в паре с дистанционной системой отслеживания.

"Она позволяла руководителям учений в прямом эфире фиксировать "потери", передвижения и ход боевых действий", – сказано в сообщении.

Предлагаем посмотреть фото учений 28-й ОМБр:

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