Украинские военные испытали новые наземные и летающие беспилотники. Фото

Дарья Дурова
Дарья Дурова
Расследования
2,1 т.
Учения военных

Разработчики военной техники провели в Украине испытания образца дистанционно-управляемой платформы Camel, а 28-я ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода провела учения с использованием летательных беспилотников "Лелека" и Bayraktar.

На Facebook-странице Государственного научно-исследовательского института испытаний и сертификации ВВТ сообщается, что наземной беспилотник Camel можно использовать в разных целях:

  • для участия в проведении разведывательных операций;

  • выявления и уничтожения живой силы и легко бронированных целей противника;

  • сопровождения разведывательных групп;

  • перевозки и доставки военного груза на линию соприкосновения.

Camel

Кроме того, в случае ведения вражеского огня он может использоваться как прикрытие для ухода личного состава или эвакуации раненых.

Наземной беспилотник
Новинка проходит испытания
Техника может поступить на вооружение украинских воинов
Образец новой военной техники
Скриншот
Скриншот

28-я отдельная механизированная бригада в Facebook сообщила, что их учения состоялись с привлечением беспилотных аппаратов, а также большого количества новейших методов управления подразделениями и программного обеспечения, такого как "Простор" и ​​системы LaserTag.

Последнюю можно использовать в паре с дистанционной системой отслеживания.

"Она позволяла руководителям учений в прямом эфире фиксировать "потери", передвижения и ход боевых действий", – сказано в сообщении.

Беспилотники
Беспилотники
Скриншот

Предлагаем посмотреть фото учений 28-й ОМБр:

Facebook / 28 ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода
Facebook / 28 ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода
Facebook / 28 ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода
Facebook / 28 ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода
Facebook / 28 ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода
Facebook / 28 ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода
Facebook / 28 ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода
Facebook / 28 ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода
Facebook / 28 ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода
Facebook / 28 ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода
Facebook / 28 ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода
Facebook / 28 ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода
Facebook / 28 ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода
Facebook / 28 ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода
Facebook / 28 ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода
Facebook / 28 ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода

Как писал OBOZREVATEL, ранее ВСУ показали фото и видео танковых маневров вблизи оккупированного Крыма. Военные отработали элементы боя и отражение наступления противника.

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