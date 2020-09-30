В Украине используется еще полсотни самолетов Ан-26, им от 35 до 48 лет

В Украине для использования доступны 53 самолета Ан-26 и его модификаций. Дольше всего используется самолет, которому уже более 48 лет, а самому "молодому" – 35 лет.

Об этом было сказано в сообщении госпредприятия "Антонов" в Facebook, опубликованном во вторник, 29 сентября. Из этих самолетов 24 используются в гражданской авиации, а остальные 29 – в государственной.

"На большинстве самолетов Ан-26 гражданской авиации техническое обслуживание выполняется согласно регламенту технического обслуживания самолетов Ан-24, Ан-26 с периодичностью базовой формы через 500, [плюс/минус] 50 летных часов", – написано в сообщении.

Отмечается, что специалисты постоянно работают над модернизацией, обновлением и продлением летной годности самолетов типа Ан-24, Ан-26, Ан-30, Ан-72 и Ан-74, которые состоят на вооружении, для обеспечения их безопасной эксплуатации в течение двух-пяти лет, до их замены.

Как писал OBOZREVATEL, 25 сентября под Харьковом разбился самолет ВСУ Ан-26, в результате которого погибли 26 человек. Вскоре выяснилось, что последний капитальный ремонт судна проводился еще в 1996 году, с начала эксплуатации он налетал почти 6 тысяч часов.

По словам журналиста Юрия Бутусова, двигатель разбившегося Ан-26 был крайне изношен. Левый двигатель наработал после капремонта на 589 часов больше, чем допустимый максимум. А правому двигателю был установлен ресурс в 1000 летных часов и 7 лет службы, вместо этого он прошел 1662 часа и 20 лет.