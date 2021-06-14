Ровно 7 лет назад был сбит Ил-76 и погибло 49 украинских воинов...

Военная прокуратура провела качественное расследование преступления, данные следствия позволяют установить картину событий, все это оглашено на суде.

Итак, в период с 2 мая по 4 июня российские диверсанты сбили с помощью переносных зенитно-ракетных комплексов 5 украинских вертолетов. 18 мая спецназ 8-го полка ВСУ устроил засаду на группу российских диверсантов близ аэродрома в Краматорске, два диверсанта были уничтожены, захвачен переносной зенитный ракетный комплекс "Гром Е2" польского производства, которым противник пытался сбить заходивший на посадку украинский самолет.

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6 июня российские диверсанты с помощью переносного зенитного ракетного комплекса сбили над Славянском самолет Ан-30Б. В 6 сбитых летательных аппаратах со 2 мая по 6 июня погибло 22 украинских воина. Очевидно, это должно было бы заставить штаб АТО задуматься, что переброска войск по воздуху на неконтролируемой территории была смертельно опасным риском. Однако переброска войск в луганский аэропорт была начата 4 июня.

5 июня, при взлете и посадке в Луганске другой самолет Ил-76 привез на базу пулевые пробоины в фюзеляже, таким образом, было очевидно, что обеспечить безопасность посадки в аэропорту на неконтролируемой территории было невозможно, противник начал реагировать на переброску по воздуху, внезапность утеряна, было очевидно, что противник может использовать ситуацию, чтобы снова сбить наш самолет.

В 8.00 13 июня группа российских диверсантов из отряда полковника Дмитрия Уткина, позывной "Вагнер", во взаимодействии с главарем бригады наемников "Заря" Плотницким прибыла на позиции близ Луганского аэропорта. Переговоры противника были перехвачены радиоэлектронной разведкой штаба АТО. В 16.25 и в 20.05 начальник штаба АТО генерал-майор Назаров получил доклады СБУ о засаде в аэропорту. Однако приказ на переброску войск по воздуху был отдан, и данные разведки и тактическая обстановка не были Назаровым учтены.

В результате российские диверсанты без помех осуществили атаку на самолет, заходивший на посадку. Вот прекрасный фильм Snezha SV Снежаны Потапчук для Першого Національного, там много деталей, все наглядно: https://censor.net/ru/resonance/443817/gibel_49ti_v_il76_kak_razoblachili_vrane_generala_nazarova

Украинский суд вынес заочные приговоры российским убийцам.

Ответственность России неоспорима, очевидно, это результат военной агрессии Путина и кремлевской банды. А для оценки компетентности действий украинского командования была проведена военно-тактическая экспертиза военнослужащими ВСУ, даны свидетельские показания сотрудниками разведки ГУР МО и СБУ, и на этом основании суды первой и второй инстанций вынесли приговор о служебной халатности генерал-майора Назарова, отдавшего приказ продолжать переброску самолетами несмотря на обстрелы с земли и предупреждения разведки о засаде. Назаров был осужден. Летчики-испытатели ВВС, полковники Пахольченко и Лукьянчук, которые были авторами военно-тактической экспертизы, были вынуждены под давлением уволиться из армии.

Командующий АТО на территории Донецкой и Луганской областей Виктор Муженко, в своих показаниях на суде от 22.06.2016 так оценил последствия гибели 49 воинов в беззащитном Ил-76: "Запитання прокурора: Віктор Миколайович, чи було зірвано виконання бойового завдання в частині, що стосується тактичної групи "Славутич" передбаченого замислом від 11-го червня 2014 року, тим що 14-го червня 2014 року збито літак ІЛ-76? Відповідь Муженка В.М.:

Да, збиття літака вплинуло на виконання завдання, а те що стосується реалізації замислу який був відпрацьований для прикриття державного кордону дійсно перенесло нас на місяць, і створило серйозні передумови потім для оточення певних наших підрозділів на лінії державного кордону і це було пов’язано у тому числі і вихід наших підрозділів через територію Російської Федерації і така кількість людей рахувалась сотнями, це і вивід взагалі угруповання яке здійснювало прикриття ділянки державного кордону в кінці липня на початку серпня місяця з відповідного району виконання завдань і це якраз спричинило передумови для повного відкриття кордону на ділянці як мінімум 250 і навіть більше км".

То есть решение о посылке самолета и его гибель оказало очень большое влияние на ход боевых действий по признанию самого командования АТО, это само по себе признание вины.

В результате 27 марта 2017 года Назаров был приговорен к 7 годам лишения свободы за служебную халатность. Однако судьи Кассационного криминального суд Верховного суда Украины Станислав Кравченко, Наталья Билык, Александр Емец 21 мая отвергли все доказательства - и военно-тактическую экспертизу, и показания свидетелей СБУ и ГУР МО. И Назаров был оправдан. По мнению этих трех судей, Назарова оправдывает то, что шла война, а аэродром Луганска был в полном окружении. Логика абсолютно лживая, поскольку все эти факторы многократно озвучивались, и, конечно, учитывались и свидетелями и экспертизой, и судами. Верховный суд по сути решил - война все спишет.

Любая глупость и некомпетентность на высокой должности не может быть наказана, если у генерала есть политические связи. Судить в Украине можно только солдат, офицеров.

А судить генералов, которые ими командуют, и принимают преступно глупые и смертельные решения - строго запрещено. Их не меняют, им сохраняют все их права, они даже не считают нужным извиниться за то, что их тупость привела к гибели подчиненных. Хорошо, что в данном случае все обстоятельства дела задокументированы, и любой желающий, и наши потомки смогут открыть материалы суда, и узнать правду о событиях, и сделать выводы - в том числе об объективности и корыстолюбии некоторых судей в Верховном суде.

Дело закрыто по заказу, никакой логики в приговоре ВС нет. К сожалению, уже 5 лет два президента блокируют передачу в суд дел по Иловайску, Дебальцево, Крыму. Надеюсь, все-таки когда-то эти суды состоятся, и все фигуранты выступят и дадут показания.

Люди должны знать правду. Во время войны правда и доверие - это основа управления и боеспособности. Каждый поступок получит свою оценку - кто проявил себя как трус, кто как герой, кто как дурак, кто как мудрец. Правда и доверие во время войны важнее личного дискомфорта. Потому что только правда позволяет делать правильные выводы и не повторять ошибки прошлого снова и снова.

А по Ил-76 сейчас вся надежда на Европейский суд по правам человека. Там должны дать оценку и Путину и его его террористам, и Назарову, этим сейчас занимаются адвокаты семей погибших украинских воинов.

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