В Украине дельцы обещали иностранцам легализацию, ссылаясь на "связи" в ОП

Служба безопасности Украины разоблачила новую схему по легализации иностранцев и заблокировала деятельность преступной группировки.

Как сообщается на сайте СБУ, дельцы ссылались на не существовавшие связи с чиновниками в Офисе президента Украины (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Сотрудники спецслужбы задокументировали два факта получения злоумышленниками денег на общую сумму более $10 тыс. Один иностранец уже въехал в Украину из страны Персидского залива, другой оплатил "услуги" и ждал приглашения.

"Организаторы имели технические возможности для подделки некоторых официальных украинских документов. На их основании иностранец мог получить паспорт гражданина Украины и документы для выезда за границу. Это открывало заказчикам путь в страны ЕС", – говорится в сообщении.

Правоохранители провели обыски по месту жительства двух организаторов и изъяли:

мобильные телефоны и носители информации с копиями документов иностранных граждан;

бланки обращений в миграционные органы;

переписку организаторов;

другие доказательные материалы по их причастности к легализации иностранных граждан;

большое количество патронов различного калибра.

Сейчас одному из злоумышленников сообщено о подозрении по статье "мошенничество" Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Продолжается досудебное следствие для привлечения к ответственности второго сообщника и установления точного количества фактов незаконной легализации иностранцев в Украине.

Как сообщал OBOZREVATEL, СБУ заблокировала деятельность группы хакеров, от действий которых пострадали более 150 компаний в США и странах Европы. Убытки составили более 80 млн долларов.