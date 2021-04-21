В Украине дельцы обещали иностранцам легализацию, ссылаясь на "связи" в ОП
Служба безопасности Украины разоблачила новую схему по легализации иностранцев и заблокировала деятельность преступной группировки.
Как сообщается на сайте СБУ, дельцы ссылались на не существовавшие связи с чиновниками в Офисе президента Украины (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).
Сотрудники спецслужбы задокументировали два факта получения злоумышленниками денег на общую сумму более $10 тыс. Один иностранец уже въехал в Украину из страны Персидского залива, другой оплатил "услуги" и ждал приглашения.
"Организаторы имели технические возможности для подделки некоторых официальных украинских документов. На их основании иностранец мог получить паспорт гражданина Украины и документы для выезда за границу. Это открывало заказчикам путь в страны ЕС", – говорится в сообщении.
Правоохранители провели обыски по месту жительства двух организаторов и изъяли:
мобильные телефоны и носители информации с копиями документов иностранных граждан;
бланки обращений в миграционные органы;
переписку организаторов;
другие доказательные материалы по их причастности к легализации иностранных граждан;
большое количество патронов различного калибра.
Сейчас одному из злоумышленников сообщено о подозрении по статье "мошенничество" Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
Продолжается досудебное следствие для привлечения к ответственности второго сообщника и установления точного количества фактов незаконной легализации иностранцев в Украине.
Как сообщал OBOZREVATEL, СБУ заблокировала деятельность группы хакеров, от действий которых пострадали более 150 компаний в США и странах Европы. Убытки составили более 80 млн долларов.