В Украине будут судить наемника "ДНР", который пытал людей в тюрьме "Изоляция"

Обвинительный акт по террористу "ДНР", которого подозревают в пытках украинцев в тюрьме "Изоляция", направили в суд. Мужчина является гражданином Украины.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора. Наемнику боевиков инкриминируют содействие деятельности террористической организации и жестокое обращение с гражданским населением.

"Досудебным расследованием установлено, что обвиняемый с апреля 2014 года по декабрь 2019 года способствовал деятельности оккупационной администрации РФ во временно оккупированном Донецке, выполняя распоряжение руководства подпольной тюрьмы "Изоляция", – "Министерства госбезопасности "ДНР". В частности, он применял к пленным, которые незаконно содержались в застенках представителями НЗФ РФ, пытки и наносил телесные повреждения с целью получения показаний о якобы совершении ими преступлений", – сообщили в ОГП.

В частности, от действий сообщника оккупантов пострадали девять гражданских лиц. Это является серьезным нарушением Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны, принятой еще в 1949 году.

В целом украинскими правоохранителями уже установлено 78 жертв пыток в подпольной тюрьме "Изоляция". По этим фактам сообщено о подозрении четырем лицам.

Как сообщал OBOZREVATEL:

ранее в МВД заявили, что к пыткам в тюрьме "Изоляция" могут быть причастны более 70 участников незаконных вооруженных формирований.

Прокуратура Донецкой области уже заочно сообщила о подозрении одному из сотрудников "министерства госбезопасности ДНР", который в "Изоляции" силой удерживал и пытал украинцев.