В Украине 17 подсанкционных уголовных авторитетов будут судить за тяжелые преступления – полиция

В Украине 27 уголовным авторитетам из санкционного списка Совета национальной безопасности и обороны отменили разрешения на проживания в стране. 10 из них принудительно вернули в родные страны.

Об этом сообщается в Telegram-канале Департамента стратегических расследований Национальной полиции Украины. Остальных 10 будут судить за тяжелые преступления.

Среди тех, кого вернули на их родину, – уроженцы Грузии и Армении. По данным следствия, они поддерживали связи с представителями уголовных кругов в разных регионах Украины.

В перечне 17 человек, которых будут судить, есть несколько "смотрящих" и также уроженцы разных стран.

"Все они – подозреваемые в уголовных производствах. Большинство находится в местах лишения свободы. Каждый будет отвечать за свои поступки в соответствии с украинским законодательством. Им инкриминируют совершение ряда тяжких преступлений: установление и распространение преступного влияния, создание преступных организаций, разбои, похищение людей, вымогательство средств", – подчеркнули в департаменте.

Правоохранители уточнили, что продолжают работу по санкционному списку СНБО.

Напомним, что ранее полиция разоблачила трех уголовных авторитетов, двое из которых также попали под ограничительные меры. До этого суд отправил под стражу без права внесения залога двух самых влиятельных воров в законе Лашу Джавачвлиани ("Лаша Сван") и Сергея Олейника ("Умка").

Как сообщал OBOZREVATEL, 14 мая президент Украины Владимир Зеленский провел заседание СНБО, на котором было принято решение о применении санкций к представителям криминальных группировок. Были установлены ограничительные меры к 557 так называемым ворам в законе, 542 из которых – иностранцы, 15 – граждане Украины.