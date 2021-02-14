В Ухане выращивали летучих мышей для экспериментов: всплыло расследование о COVID-19

Уханьский институт вирусологии за 11 месяцев до начала пандемии коронавируса получил патент на специальные клетки для содержания летучих мышей. На животных проводили научные эксперименты, связанные с COVID-19.

Как пишет Daily Mail, эту информацию предали огласке уже после того, как Всемирная организация здравоохранения поддержала линию Пекина и заявила, что утечка из института "крайне маловероятна". Примечательно, что в команду комиссии ВОЗ входил британский ученый Питер Дашак. Его организация EcoHealth Alliance 15 лет сотрудничала с Уханьским институтом вирусологии в области изучения переносимых летучими мышами вирусов. Мужчина категорически отрицал, что китайцы используют для опытов млекопитающих.

Однако стало известно, что еще в июне 2018 года команда уханьских вирусологов подала заявку для получения патента на "клетки для выращивания летучих мышей", которые будут "способны к здоровому росту и размножению в искусственных условиях". В итоге документ таки был выдан в январе 2019 года.

Еще одна заявка на отдельный патент была подана институтом 16 октября 2020 года, она касается "метода искусственного разведения диких летучих мышей" для научных экспериментов. В документе обсуждается межвидовая передача SARS-CoV от летучих мышей человеку и другим животным, и сказано: "Летучие мыши, инфицированные вирусом естественным или искусственным путем, не имеют явных клинических симптомов, и механизм неизвестен".

Показательно, что в ноябре 2019 года, когда разведка США указала на потенциальную вспышку COVID-19 в лаборатории Уханя, ее сотрудники подали заявку на третий патент – устройство для лечения травм, полученных при работе с патогенными вирусами в лаборатории биобезопасности. Авторы этого документа работали в Уханськом институте вирусологии более десяти лет, а один из ученых непосредственно занимался изучением коронавирусов у летучих мышей.

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