В тюрьме от коронавируса умер убийца известного ветерана АТО Олейника

В результате осложнений, вызванных коронавирусом, 12 апреля в тюрьме умер Анатолий Чивиков – осужденный за убийство ветерана АТО Сергея Олейника в 2017 году.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила волонтер Алина Бондар, которая отслеживала дело по убийству Олейника.

"Вспоминаю, как на судах у него не было ни капли покаяния, и как выкручивался, чтобы не понести наказание. Правосудие свершилось. Только это не вернет к жизни начальника разведки 1 батальона 54 омбр, основателя Всеукраинского профсоюза ветеранов АТО и волонтеров Сергея Олейника", – написала Бондар.

Напомним, что ранее на суде Чивиков не признал свою вину в убийстве.

Как сообщал OBOZREVATEL, в июне 2017 года в центре Киева возле станции метро "Золотые ворота" был убит ветеран АТО Сергей Олейник.

В конце декабря 2019 года суд приговорил Чивикова к 13 годам тюрьмы. В июне 2020 года Киевский апелляционный суд оставил в силе приговор.