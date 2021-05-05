'Наши девушки дешевле, спрос есть всегда': что известно об украинках, угодивших в 'голый' скандал в Турции

Украинки снова попали в скандал с голыми фотосъемками, но на этот раз уже в Турции. В районе города Гечек в море на яхте засняли шестерых обнаженных девушек. Вскоре их задержали правоохранители, а еще через некоторое время отпустили.

Подробнее об этом инциденте читайте в материале OBOZREVATEL.

В отличие от похожего скандала в ОАЭ, любительницам фотографироваться голыми в Турции удалось обойтись без депортации. Они отделались лишь допросом в полицейском участке.

Одна из участниц голой съемки Руслана Ковкова сняла видео, в котором рассказала, что их засняли с другой яхты, после чего девушек задержали правоохранители. Украинка признала, что в мусульманских странах лучше не делать обнаженных фотосессий.

В турецких СМИ писали, что помимо шестерых девушек на яхте было еще двое мужчин. По словам автора видео, двое из отдыхающих там "просто занимались любовью".

Судя по страничкам Русланы в соцсетях, до поездки в Турцию она отдыхала и в других странах. Девушка работает моделью и участвует в различных съемках, рекламирует одежду и белье.

В своих анкетах в различных модельных агентствах девушка сообщает, что ей 21 год, изучает в университете банковское дело. Также она активно развивает свой блог с 25-тысячной аудиторией, предлагает заказывать у нее рекламу.

Девушки провели на яхте несколько дней и там же отмечали день рождения некой Вероники Курган, о чем стало известно из соцсетей. Виновница торжества тоже работает моделью, ей 21 год, учится в одном из вузов и занимается танцами.

Еще одну девушку из этой компании зовут Снежана, она называет себя актрисой и любит петь. Среди украинок оказалась и Диана Погорелова, участница шоу "Кто против блондинок", которая тоже любит публиковать снимки в полуобнаженном виде.

Одна из моделей, которая работает в Европе, рассказала OBOZREVATEL, что в разные страны уже давно нанимают украинских девушек для сопровождения бизнесменов и других известных мужчин.

"Девушек-моделей это привлекает, поскольку за одну поездку они получат от 1 000 до 2 500 долларов. Заодно путешествуют, бывают в экзотических странах, куда сами себе поездку позволить не могут. Одно из условий, они без всяких проблем должны участвовать в съемках, вечеринках без одежды или в нижнем белье, откровенных нарядах. Это вовсе не означает, что там обязательно будет секс, нет, конечно. Каждая из них сама для себя принимает решение – участвовать в таких поездках или нет. Наши девушки, да и из Беларуси или России, намного дешевле по сравнению с моделями из европейских стран. Поэтому спрос на них есть всегда. Это такой бизнес", – поясняет модель.

Также она добавляет, что в подобных поездках девушки имеют возможность сделать себе фотографии для портфолио или Instagram на фоне красивого пейзажа, в дорогих отелях, бассейнах. "Великой карьеры в модельном бизнесе такие девушки не сделают, а вот подзаработать вполне могут", – добавляет модель.

Это не первый скандал с украинскими моделями, которые участвуют в обнаженной фотосессии заграницей. В апреле 12 украинок были арестованы в Дубае за подобную съемку на балконе одного из отелей. Они несколько дней провели в тюрьме, а затем были депортированы.