'Очень любили друг друга': подробности смертельного ДТП с украинскими студентами в Турции

В Турции 16 мая в автомобильной аварии погибло двое украинцев – 27-летний Александр Попов и 28-летняя Анастасия Пришко. Они были студентами Института бизнеса, экономики и менеджмента Сумского государственного университета. В этом же автомобиле ехали еще двое наших граждан. Они выжили и сейчас находятся в больнице.

Подробнее об этом читайте в материале OBOZREVATEL.

Друзья Саши и Насти шокированы трагедией. Молодая и красивая пара буквально недавно отправилась в Турцию в путешествие. На страничке девушки в Instagram опубликованы последние фотографии из солнечной страны. Она так и осталась на них – красивая, счастливая, улыбающаяся.

"Она всегда была такой. Красивая, с улыбкой на лице. Она была счастлива вместе со своим Сашей. Они любили друг друга. Мне очень жаль", – рассказала OBOZREVATEL одна из подруг девушки.

Пара вообще любила путешествовать. Они побывали в Стокгольме, Барселоне, Париже, Мюнхене. При этом Настя работала в заведении "Дымна хата", оба дистанционно учились даже во время поездки в Турцию.

"Они успевали работать и хорошо учиться, оба были на 4-м курсе, в этом году должны были защищать бакалаврскую дипломную работу", – рассказывает OBOZREVATEL глава Студенческой рады при областной администрации Никита Ковалевский.

Настя и Саша также были в студенческом ректорате вуза, а учились по специальности "международные отношения". Девушка была старостой своей группы.

В вузе тоже шокированы этой вестью. "Мне сложно о них сейчас говорить. Вот вчера еще были тут, веселые, счастливые. Учились, защищали свои работы, сдавали экзамены. А сегодня их нет. Сложно поверить, мы очень расстроены", – сказала одна из преподавателей.

Саша и Настя, а также их друзья Владислав Зыкран и Анастасия Нестеренко, взяли напрокат автомобиль. Они ехали в Анталию, за рулем был Влад. По неустановленным пока причинам водитель потерял контроль над управлением, машина вылетела в поле и перевернулась. Александр погиб на месте, Анастасия Пришко скончалась через несколько часов в больнице. В тяжелом состоянии сейчас находится другая Анастасия, ее отправили в университетскую больницу в Паммукале, за ее жизнь борются врачи.

"Насколько мне известно из турецких СМИ, суд предварительно постановил, что водитель не виновен в этой аварии", – говорит Ковалевский.

По словам одной из знакомых, молодые люди встречалась два с половиной года. Друзья даже считали Сашу и Настю идеальной парой, настолько они подходили друг другу.