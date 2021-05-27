В Турции до сих пор не нашли пропавшую украинку: что известно сейчас

На территории горного массива Антальи уже третью неделю продолжаются поиски 42-летней Яны Кривошеи – альпинистки из Одессы. Поисковые мероприятия проводят турецкие группы геологов, а также украинские волонтеры.

Как сообщается в группе по координированию поисков, созданной братом альпинистки Вячеславом Кривошеем в Facebook, 1 мая Яна взошла на одну из вершин, а 2 мая в последний раз выходила на связь. Последний сигнал ее мобильного был зафиксирован в 80 км от места исчезновения (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

После того как 10 мая альпинистка не вернулась обратным авиарейсом, в Турцию отправился ее брат. Об исчезновении сестры он сообщил украинскому консульству, которое помогло организовать поисковые группы и распространить информацию в местных СМИ.

Несмотря на активные поиски Кривошеи практически 24/7, пока удалось только обнаружить ее палатку на склоне горы. В ней находились все ее вещи, кроме двух рюкзаков. Турецкая полиция заявила, что если в ближайшее время мероприятия в этой местности закончатся ничем, то правоохранители будут прорабатывать версию похищения.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о привлечении жандармерии и полицейских собак к поискам Яны Кривошеи.