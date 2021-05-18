В Турции перевернулось авто с украинцами: появились детали и фото смертельного ДТП

Автомобиль, в котором были погибшие украинцы Александр Попов и Анастасия Пришко, в результате ДТП в Турции перевернулось. Вместе с ними в машине были еще два человека.

Подробности трагедии и фото с места аварии опубликовала турецкая газета Hürriyet. Пострадавшие находятся в больнице (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

По данным издания, авария произошла в районе Кумафшары. Водитель потерял управление, в результате чего автомобиль перевернулся.

27-летний Попов скончался на месте, а 28-летняя Пришко – в больнице. Пострадавшие – Владислав Зыкран и Анастасия Несеренко. Жизнь последней оказалась под угрозой, ее направили в университет Памуккале.

Напомним, что авария произошла 15 мая. Погибшие были студентами Института бизнеса, экономики и менеджмента Сумского государственного университета. Машина, в которой находились украинцы, была взята на прокат.

Как сообщал OBOZREVATEL, 10 апреля в Анталье (Турция) произошло смертельное ДТП на трассе Конья – Аксарай. Автобус, перевозивший туристов из отелей в Каппадокию, перевернулся, в результате чего 26 людей получили травмы, а одна женщина погибла.