В Турции нашли тело пропавшей украинки: что известно

Альпинистку из Одессы 42-летнюю Яну Кривошею 28 мая нашли мертвой возле вершины горы Геиксивриси. Девушка пропала в начале мая в Анталии.

Об этом сообщили Украинский портал Турции в Facebook и турецкое издание AntalyaHakkinda. По предварительной информации, она упала с отвесных скал и погибла (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"В течение нескольких недель ее искали разные команды спасателей как местных, так и украинских. Однако тело удалось обнаружить только 28 мая во время аэрофотосъемки разведывательным самолетом жандармерии", – говорится в сообщении.

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После того, как тело погибшей альпинистки было снято со скал командой поисково-спасательных служб, его доставили в Институт судебной медицины для установления точных причин смерти.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, брат альпинистки Яны Кривошеи, которая пропала в горах в Турции, был склонен к версии похищения девушки. Однако спасатели осмотрели гору и все подходы к ней, но не нашли никаких следов.