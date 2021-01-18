В Турции муж порезал лицо молодой украинке в ТЦ – СМИ

В Турции ревнивый муж прямо в торговом центре порезал лицо своей жене – 28-летней украинке.

Инцидент произошел в предместье Стамбула – Бакыркее, пишет турецкое издание Hürriyet. Пострадавшую, которая использует в соцсетях имя Анна Бутым, срочно госпитализировали, уточнили журналисты.

Мужчина на глазах многих людей схватил украинку за волосы и нанес несколько ударов ножом по лицу.

Как пояснила Бутым, ранее она подала на развод.

"Он угрожал мне. Он сказал, что убьет меня. Он не знал моего адреса. Моя сестра пришла ко мне. Мы выложили фото в Instagram... Мы не писали, где находимся", – рассказала она.

Злоумышленник выяснил, какой именно торговый центр изображен на снимке, и ждал там свою жену два дня. А дождавшись, подбежал к женщине сзади, схватил за волосы и порезал лицо.

Полиция быстро нашла и задержала нападавшего. Тот признался в совершении преступления.

"Я очень хочу, чтобы его посадили в тюрьму, потому что сильно напугана", – заявила Бутым.

Выяснилось, что ранее он покушался на самоубийство и угрожал жене расправой. По словам правоохранителей, инцидент произошел на почве ревности.

Ранее OBOZREVATEL сообщил о трагедии в итальянском городе Римини. Там 68-летний Джованни Лагвардия жестоко убил жену-украинку.

Как оказалось, женщина хотела развестись из-за его измены и в день убийства должна была идти к адвокату.