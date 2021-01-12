В центре Полтавы произошла перестрелка, есть раненый

В Полтаве 12 января около полудня произошла перестрелка между вооруженными людьми, в результате которой один мужчина получил ранение.

Об этом сообщил отдел коммуникации ГУ Нацполиции в Полтавской области. Инцидент произошел на улице Нижнемлинской.

"Во время спора между мужчинами один из них получил огнестрельное ранение. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа", – сказано в сообщении.

О стрельбе правоохранителям сообщили прохожие. 36-летнего пострадавшего госпитализировали в больницу.

Как информирует издание "Полтавщина", по состоянию на 13:00 полиция перекрыла все выезды из города.

Как сообщило Vgorode, по неподтвержденным данным, стрельбу устроили представители двух криминальных группировок.

Как сообщал OBOZREVATEL, в городе Дубно (Ривненская область) в пятницу, 8 января, застрелили 23-летнего парня, который работал фельдшером. Житель Дубно погиб ночью после драки у развлекательного заведения.