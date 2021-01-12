В центре Полтавы произошла перестрелка, есть раненый

Борис Бондарь
Борис Бондарь
Расследования
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В Полтаве произошла перестрелка

В Полтаве 12 января около полудня произошла перестрелка между вооруженными людьми, в результате которой один мужчина получил ранение.

Об этом сообщил отдел коммуникации ГУ Нацполиции в Полтавской области. Инцидент произошел на улице Нижнемлинской.

"Во время спора между мужчинами один из них получил огнестрельное ранение. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа", – сказано в сообщении.

О стрельбе правоохранителям сообщили прохожие. 36-летнего пострадавшего госпитализировали в больницу.

Как информирует издание "Полтавщина", по состоянию на 13:00 полиция перекрыла все выезды из города.

Как сообщило Vgorode, по неподтвержденным данным, стрельбу устроили представители двух криминальных группировок.

Выезды из города перекрыли
Инцидент произошел на улице Нижнемлинской
Полиция проверяет автомобили на выезде из Полтавы

Как сообщал OBOZREVATEL, в городе Дубно (Ривненская область) в пятницу, 8 января, застрелили 23-летнего парня, который работал фельдшером. Житель Дубно погиб ночью после драки у развлекательного заведения.

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