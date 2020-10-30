В центре Киева внедорожник наехал на толпу и протаранил 4 авто: два человека погибло. Фото и видео
В центре Киева, на майдане Независимости, 30 октября произошло серьезное ДТП с пострадавшими.
По сообщению полиции Киева, водитель на всей скорости проехался по пешеходной зоне (чтобы посмотреть видео, доскрольте новость до конца). Погибли два человека, еще несколько пострадали.
По предварительным данным полиции, водитель авто Land Rover наехал на ограничительные конусы на перекрестке Аллеи Героев Небесной Сотни и улицы Крещатик, после чего неуправляемо выехал на майдан Независимости и въехал в толпу людей, а потом выехал на проезжую часть, где протаранил как минимум 4 авто и остановился.
Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что 29 октября в Днепре на перекрестке улиц Паникахи и Тополиной столкнулись Mitsubishi и Hyundai. От удара Hyundai вылетел на тротуар, где сбил двух женщин, после чего въехал в киоск.