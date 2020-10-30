В центре Киева внедорожник наехал на толпу и протаранил 4 авто: два человека погибло. Фото и видео

Таша Адамович Расследования 16:50, 30.10.2020 Обновлено: 17:30, 30.10.2020

В центре Киева, на майдане Независимости, 30 октября произошло серьезное ДТП с пострадавшими.

По сообщению полиции Киева, водитель на всей скорости проехался по пешеходной зоне (чтобы посмотреть видео, доскрольте новость до конца). Погибли два человека, еще несколько пострадали.

По предварительным данным полиции, водитель авто Land Rover наехал на ограничительные конусы на перекрестке Аллеи Героев Небесной Сотни и улицы Крещатик, после чего неуправляемо выехал на майдан Независимости и въехал в толпу людей, а потом выехал на проезжую часть, где протаранил как минимум 4 авто и остановился.

ДТП в центре Киева
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ДТП в центре Киева
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ДТП в центре Киева
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ДТП в центре в Киеве 30 октября
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ДТП в центре в Киеве 30 октября
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Виновник ДТП в центре Киева 30 октября
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ДТП на майдане в Киеве
Telegram Патрульная полиция Киева

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что 29 октября в Днепре на перекрестке улиц Паникахи и Тополиной столкнулись Mitsubishi и Hyundai. От удара Hyundai вылетел на тротуар, где сбил двух женщин, после чего въехал в киоск.

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