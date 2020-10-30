В центре Киева в жутком ДТП погибли двое людей. Фото и видео

В центре Киева, на Майдане Независимости, 30 октября произошло серьезное ДТП с пострадавшими.

По сообщению полиции Киева, водитель не справился с управлением и въехал в остановку общественного транспорта (чтобы посмотреть видео, доскрольте новость до конца). Погибли два человека, еще несколько пострадали.

Также в аварии пострадало 5 машин.

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что 29 октября в Днепре на перекрестке улиц Паникахи и Тополиной столкнулись Mitsubishi и Hyundai. От удара Hyundai вылетел на тротуар, где сбил двух женщин, после чего въехал в киоск.