В центре Днепра средь бела дня расстреляли автомобиль: есть убитый

В центре Днепра в субботу, 24 апреля, в упор расстреляли водителя внедорожника Land Cruiser 200.

Как сообщает "Днепр оперативный", убийство произошло около 14.40 в районе Соборной площади, недалеко от ресторана "Артист". Водитель внедорожника с номером АЕ1111ТT ехал вместе с сыном в сторону проспекта Яворницкого, когда к авто подбежал киллер и стал стрелять.

Водитель вышел из машины и упал на рельсы. Он скончался в карете скорой помощи, сообщили в пресс-службе Национальной полиции.

В свою очередь, киллер сбежал с места преступления по направлению к парку Шевченко. Улица, где произошло убийство, оцеплена, движение перекрыто. В городе введена спецоперация.

Как сообщает "Страна", ссылаясь на источники в МВД, убитый – 42-летний Анар Мамедов. Мальчик, который находился с мужчиной в авто, не пострадал.

По данным СМИ, убитый и его брат Рамиз Мамедов являются лидерами криворожской банды "Мамедовские", которая насчитывает более пятидесяти "боевиков" и занимается оптовыми поставками наркотиков по всей области.

Также в прессе сообщалось о том, что ранее было сожжено кафе Мамедовых и автомобиль одного из братьев.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее под Днепром девушка сбила 12-летних мальчика и девочку на пешеходном переходе. Сейчас они – в коме в областной больнице, врачи делают все возможное для их спасения.