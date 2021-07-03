В центре Днепра произошли столкновения с перестрелкой: есть пострадавшие

Вечером 2 июля в Днепре на перекрестке проспекта Пушкина и улицы Юрия Савченко произошел конфликт со стрельбой. Об этом сообщает "Днепр Оперативный", журналисты которого работали на месте событий.

Причиной стало проведение демонтажа незаконно установленных бигбордов, которые принадлежат одной из компаний известного бизнесмена и политика Загида Краснова. В ходе противостояния членов группировки Загида Краснова с правоохранителями, ранены, как минимум, двое представителей правопорядка из "Муниципальной варты".

Отметим, что билборды были ранее установлены без соответствующих разрешительных документов и более того не соответствуют дизайн-коду города. Несмотря на это группа враждебно настроенных парней отстаивает интересы городского политика.

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Члены группировки Загида Краснова распылили газ и применили оружие против правоохранителей. По предварительной информации выстрелили из травматического пистолета. Одного пострадавшего срочно госпитализировали на полицейской машине с ранением головы.

Как стало известно "Днепру Оперативному" на месте событий, в Днепре был объявлен план "Перехват". Правоохранители разыскивают автомобиль MAZDA синего цвета, из которого выбежали неизвестные, совершили перестрелку и скрылись в неизвестном направлении.

Также известно, что данный автомобиль принадлежит Ищенко Руслану, который является директором ООО "Предприятие общественного питания", зарегистрированного по адресу Сичеславская Набережная, 19Д в городе Днепр.

Отметим, что по этому же адресу расположен ресторан-клуб РИО, принадлежащий Загиду Краснову.