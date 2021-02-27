В ТКГ спрогнозировали, когда Украина сможет вернуть Донбасс

Член украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Сергей Гармаш заявил, что у Украины есть возможность вернуть контроль над отдельными районами Донецкой и Луганской областей в течение ближайшего десятилетия.

По его словам, пока Россия не захочет выйти с Донбасса – ключ к миру в их руках. Об этом Гармаш рассказал в эфире телеканала "Украина 24".

"Наша задача – просто создавать условия, когда Россия может захотеть выйти, то есть постоянно целенаправленно ослаблять противника по всем фронтам и использовать те геополитические возможности, которые время от времени возникают и есть сейчас", – отметил эксперт.

Он добавил, что целью России является замороженный конфликт, который невыгоден Украине. Гармаш подчеркнул, что это не будет длиться десятки лет.

"Мне кажется, нынешняя власть верит в такую возможность, она видит меняющиеся геополитические и экономические условия России, и немножко движется к этому. Не хочу делать прогнозы, но думаю, реальная перспектива – ближайшие 10 лет как минимум у нас есть, чтобы освободить Донбасс", – подытожил член украинской делегации в ТКГ.

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