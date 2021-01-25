В ТКГ созвали срочное заседание из-за ранения украинского военного

В понедельник, 25 января, пройдет внеочередное заседание подгруппы по безопасности в Трехсторонней контактной группе, где обсудят ранение украинского военного.

Видеоконференция назначена на 16:00, сообщили в Facebook представители украинской делегации в ТКГ.

"Утром снайпером оккупационных войск был тяжело ранен украинский боец, также поврежден с использованием противотанкового ракетного комплекса один из жилых домов на линии разграничения", – говорится в сообщении.

Отмечается, что представители украинской делегации с использованием действующих международных механизмов предоставят соответствующую реакцию на нарушения режима прекращения огня со стороны оккупационных войск.

Напомним, 25 января на Донбассе в зоне проведения Операции Объеденных сил ранили украинского военного.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее войска РФ обстреляли ВСУ на Донбассе и убили украинского защитника.