В ТКГ придумали, как ответить на провокацию с российской партией в "ДНР"

В ответ на открытие офиса во временно оккупированном Донецке партии страны-агрессора "Справедливая Россия – За правду" Украина должна поднять вопрос непризнания итогов предстоящих выборов в Госдуму РФ перед международным сообществом.

Такое мнение высказал член украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Сергей Гармаш в эфире телеканала "Украина 24". Он указал, что провокация является продолжением политики Кремля "по интеграции оккупированных территорий в политическое, экономическое и культурное пространство".

"Какой должна быть реакция? Я думаю, мы должны будем ставить вопрос о признании выборов в Госдуму России, которые состоятся в сентябре, нелегитимными перед международным сообществом, если эти выборы состоятся на оккупированной территории", – отметил Гармаш.

Напомним, что "Справедливая Россия", которая имеет свою фракцию в Госдуме РФ, собралась открыть свое представительство на территории оккупированного Донбасса.

Заявляется, что офис будет работать, чтобы помогать жителям ОРДЛО с получением российского гражданства, а тем, кто уже получил паспорт РФ – "с реализацией социальных, избирательных и конституционных прав".

В Министерстве иностранных дел Украины такое намерение рассматривают как еще одно доказательство эскалации Россией ситуации в ОРДЛО.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Гармаш заявил, что РФ начала говорить о проведении на оккупированной территории Донбасса голосования на выборах в нелегитимную Госдуму РФ в сентябре 2021 года.