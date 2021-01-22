В ТКГ по Донбассу отреагировали на убийство бойца ВСУ
Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе по Донбассу выразила соболезнования родным и близким военного ВСУ, погибшего 21 января в результате вражеского обстрела.
Совместным центром по контролю и координации с украинской стороны после смерти бойца был введен "режим тишины", сообщила пресс-служба украинской делегации в ТГК.
Кроме того, было выдвинуто требование о прекращении огня, подготовлено и направлено ноту в Специальную мониторинговую миссии ОБСЕ.
Как сообщал OBOZREVATEL ранее:
21 января вооруженные формирования России семь раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.
От снайперского огня со стороны вооруженных формирований РФ погиб военнослужащий ВСУ.