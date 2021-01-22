В ТКГ по Донбассу отреагировали на убийство бойца ВСУ

Карина Бондаренко
Карина Бондаренко
Расследования
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Вражеский снайпер убил украинского защитника

Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе по Донбассу выразила соболезнования родным и близким военного ВСУ, погибшего 21 января в результате вражеского обстрела.

Совместным центром по контролю и координации с украинской стороны после смерти бойца был введен "режим тишины", сообщила пресс-служба украинской делегации в ТГК.

Кроме того, было выдвинуто требование о прекращении огня, подготовлено и направлено ноту в Специальную мониторинговую миссии ОБСЕ.

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Как сообщал OBOZREVATEL ранее:

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