В ТКГ первой должна говорить Украина, а Россия оправдываться, – Кривонос
Украине пора переформатировать переговоры по Донбассу в Трехсторонней контактной группе таким образом, чтобы условия диктовала она.
Россия же как страна-агрессор должна только реагировать на них, отметил в интервью "Фактам" заместитель секретаря СНБО Сергей Кривонос.
"Что касается обстановки на Донбассе, считаю, что нужно пересмотреть линию поведения Украины во время заседаний Трехсторонней контактной группы. Почему россияне ставят нам ультиматумы, а мы реагируем? Следует обязательно поменять политику – первыми говорить должны мы, а вот они – оправдываться. Кто мешает нам требовать инспекций того же Докучаевска или Дебальцево? Никто", – убежден он.
По словам Кривоноса, представителям украинской делегации нужно быть более активными и агрессивными во время переговоров.
"И требовать свое, а не стоять словно младший школьник перед старшеклассником, который диктует задание. Мы – независимое сильное государство и должны отстаивать свою точку зрения везде, не только на этих переговорах", – резюмировал замсекретаря СНБО.
Как сообщал OBOZREVATEL:
представитель ОРДЛО в ТКГ Сергей Гармаш заявил, что у украинской делегации появится спикер, который будет озвучивать позицию Украины.
Позже стало известно, что эту должность может занять дипломат Маркиян Лубкивский.
Причина решения о вводе в состав делегации спикера – скандальные высказывания бывшего замглавы украинской делегации в ТКГ Витольда Фокина.
Напомним, 29 сентября первый премьер Украины заявил, что не видит ни одного подтверждения войны между Россией и Украиной на Донбассе.
Кроме того, Фокин считает, что война на востоке якобы началась из-за языкового вопроса, и призвал Украину пойти на новые уступки перед РФ в ходе переговоров.
Также он последовательно отстаивал позицию необходимости провозглашения всеобъемлющей амнистии для боевиков ОРДЛО и неоднократно заявлял о необходимости предоставления особого статуса всему Донбассу.
Еще одно громкое заявление Фокина подтвердило его готовность вести переговоры с главарями "Л/ДНР", если будет соответствующее поручение президента или Верховной Рады.
После этих высказываний президент Украины Владимир Зеленский отстранил Фокина от должности замглавы украинской делегации в ТКГ.