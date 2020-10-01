В ТКГ первой должна говорить Украина, а Россия оправдываться, – Кривонос

Украине пора переформатировать переговоры по Донбассу в Трехсторонней контактной группе таким образом, чтобы условия диктовала она.

Россия же как страна-агрессор должна только реагировать на них, отметил в интервью "Фактам" заместитель секретаря СНБО Сергей Кривонос.

"Что касается обстановки на Донбассе, считаю, что нужно пересмотреть линию поведения Украины во время заседаний Трехсторонней контактной группы. Почему россияне ставят нам ультиматумы, а мы реагируем? Следует обязательно поменять политику – первыми говорить должны мы, а вот они – оправдываться. Кто мешает нам требовать инспекций того же Докучаевска или Дебальцево? Никто", – убежден он.

По словам Кривоноса, представителям украинской делегации нужно быть более активными и агрессивными во время переговоров.

"И требовать свое, а не стоять словно младший школьник перед старшеклассником, который диктует задание. Мы – независимое сильное государство и должны отстаивать свою точку зрения везде, не только на этих переговорах", – резюмировал замсекретаря СНБО.

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