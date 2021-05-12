В ТКГ оценили вероятность эскалации на Донбассе из-за расследования против Медведчука

Расследование против нардепа от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука не приведет к дополнительной эскалации ситуации на Донбассе. Однако это может повлиять на встречу советников лидеров "Нормандской четверки".

Такое мнение на своей странице в Facebook высказал представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Сергей Гармаш. Он отметил, что на востоке страны и так происходит обострение.

"На военной ситуации на Донбассе притеснения Медведчука никак не отразятся. Во-первых, там сейчас и так эскалация, и большей она не станет, потому что у Путина в некоторой степени связаны руки переговорами о встрече с Байденом. Он хоть и кокетничает, набивает себе цену, но заинтересован в диалоге с главой США гораздо больше, чем Байден", – пояснил Гармаш.

В то же время он предположил, что представитель РФ Дмитрий Козак, который фигурирует в расследовании, наверняка захочет обсудить этот вопрос с главой Офиса президента Андреем Ермаком.

"Не думаю, что вручение ему подозрения как-то отразится на переговорах в ТКГ. Уверен, что там этот вопрос даже не прозвучит. Другое дело – личная встреча внешнеполитических советников Н-4 среди которых от РФ – Дмитрий Козак, фигурирующий в деле Медведчука. Наверняка, ему захочется обсудить это с Андреем Ермаком", – написал Гармаш.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку 11 мая подписали подозрение в государственной измене и хищении ресурсов в Крыму. Также у медведчука прошли обыски.