В ТКГ назвали причину гибели воина ВСУ на Донбассе

Смерть 20-летнего бойца 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ Олега Свинарика на Донбассе, о которой стало известно 7 ноября, была не боевой.

Есть вероятность того, что военнослужащий совершил самоубийство. Об этом говорится в заявлении украинской делегации для участия в Трехсторонней контактной группе, опубликованном в ее официальном Telegram-канале.

"В Луганский области погиб военнослужащий одной из наших аэромобильных бригад. По предварительным данным, причина смерти небоевая, возможно, самоубийство", – отметили в ТКГ.

Там подчеркнули, что расследованием трагического случая занимаются работниками Национальной полиции Украины.

Украинская делегация выразила искренние соболезнования родным и близким погибшего бойца.

"Спекуляции относительно "... возможного сокрытия боевых потерь руководством ВСУ", которые распространили некоторые должностные лица и СМИ, считаем недопустимыми", – добавили в ТКГ.

Как сообщал OBOZREVATEL, утром в субботу, 7 ноября, на Донбассе погиб боец Олег Свинарик. Председатель Львовской ОГА Максим Козицкий отметил, что у военного остались родители и двое братьев.