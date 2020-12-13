В ТКГ намекнули, когда Путина смогут судить в Гааге

В Трехсторонней контактной группе по Донбассу считают, что Россия вряд ли будет выполнять решение Международного уголовного суда, если он вынесет приговоры по агрессии против Украины. Там также напомнили, что руководство гитлеровской Германии судили после капитуляции.

Такое мнение высказал представитель украинской делегации в ТКГ в эфире телеканала "Украина 24" Сергей Гармаш. По его словам, режим Владимира Путина не отдаст суду военных, а тем более лидера государства.

"Было бы наивно думать, что, если Международный суд присудит, что Россия совершила преступление, даже на уровне высшего руководства, то сейчас режим Путина отдаст военных международному суду или тем более сам Путин предстанет перед судом. Верхушку гитлеровской Германии судили, когда она капитулировала, была побеждена союзниками", – сказал он.

При этом Гармаш подчеркнул, что решение суда в Гааге по поводу расследования против России позволяет сплотиться международному сообществу в борьбе с агрессией, которая выходит и за пределы Украины.

Также он указан на нюанс, который не играет на пользу Киеву в процессе расследования. Речь идет о том, что Украина не ввела военное положение.

"У нас и сегодня де-юре нет войны с Россией, что очень осложняет наши взаимоотношения с международными организациями, даже с ООН, где мы говорим об агрессии, но фактически не обращались за признанием этой агрессии", – пояснил Гармаш.

Как сообщал OBOZREVATEL, Международный уголовный суд в Гааге по военным преступлениям и преступления против человечности заявил о наличии оснований для расследования в отношении российской агрессии в Украине.

Решение приняли прокуроры после того, как изучили документы, поданные Киевом. Соответствующее обращение было подано в МУС еще в 2015 году.