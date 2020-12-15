В Тернопольской области годовалый ребенок проглотил полиэтиленовый пакет и умер

В Тернопольской области девочка 2019 года рождения проглотила полиэтиленовый пакет и умерла.

О трагедии 14 декабря сообщило местное издание "Взгляд". Ребенок скончался 11 декабря в селе Качановка Подволочиского района.

Отмечается, что девочка проглотила пакет дома, после чего родители срочно доставили ее в больницу. Врачи осмотрели ребенка и отпустили домой. Однако, еще не выехав из поселка Подволочиск, состояние девочки ухудшилось.

Ребенка доставили обратно в больницу машиной скорой помощи, но медики лишь констатировали смерть.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее,в Ривне и Львове с разницей в сутки погибли две 15-летние девочки, которые пытались сделать cелфи в опасных местах. Одна из них для этого забралась на крышу недостроенного корпуса общежития, а другая – на вагон товарного поезда.