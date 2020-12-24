В Тернополе задержали похитителей мужчины, требовавших $800 тысяч выкупа. Фото

В Тернополе преступная группа из семи человек в течение ночи удерживала и пытала уроженца области, который сейчас живет в Киеве.

Как сообщается на сайте полиции Тернопольской области, оперативникам удалось задержать злоумышленников. Все они – жители областного центра (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Следователи выяснили, что мужчина занимается бизнесом, связанным с криптовалютой. В Тернополь вместе с женой он приехал к родственнику на день рождения.

"На выезде из Тернополя группа неизвестных тремя авто заблокировала ему дорогу. Злоумышленники вытащили мужчину из салона и силой затолкали в багажник иномарки, надев наручники. Жену посадили в другой автомобиль и увезли в неизвестном направлении", – говорится в сообщении.

Также нападающие похитили автомобиль Toyota Camry. Впоследствии его нашли в нескольких километрах от места преступления.

По словам пострадавшего, неизвестные пытали его и угрожали убийством, если он не заплатит им $800 тысяч.

На место преступления выезжали оперативники уголовного розыска, следователи и бойцы спецподразделения КОРД, однако злоумышленники успели скрыться.

Позже удалось задержать двух из семи подозреваемых – соорганизатора и исполнителя. Им избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 630 и 500 тысяч грн соответственно.

Еще одного похитителя задержали через полтора суток после преступления. А организатор самостоятельно пришел и сдался в полицию.

Место нахождения трех других подозреваемых устанавливается. Известно, что один из них уже успел пересечь границу.

Похищенную жену правоохранители также нашли – ее удерживали в одном из отелей Тернополя. К ней физическую силу не применяли.

Похитителям инкриминируют сразу три статьи Уголовного кодекса Украины – незаконное лишение свободы, вымогательство и незаконное завладение транспортным средством.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве и Одессе задержали похитителей людей, которыми руководили воры в законе из РФ.