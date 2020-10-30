В Тернополе в уборной нашли тело кандидата на пост сельского головы

В Тернополе 29 октября в уборной здания, расположенного по улице Шашкевича, обнаружили тело кандидата на пост главы Вишнивецкого сельского головы Олега Стефанского.

Как сообщил OBOZREVATEL информированный источник, следов насильственной смерти не обнаружено. "Он зашел в уборную и долго оттуда не выходил – когда его нашли, то сразу вызвали врачей, которые пытались реанимировать 59-летнего мужчину. К сожалению, его спасти не удалось", – рассказал источник.

Правоохранители устанавливают детали происшествия, тело умершего отправлено на экспертизу, которая установит причину смерти.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что действующий мэр Борисполя Анатолий Федорчук, который был лидером избирательной гонки на пост председателя Бориспольской ОТО, умер 28 октября. Его жизнь забрал коронавирус.