В Тернополе школьника обстреляли во время катания на санках: у ребенка более 30 ранений. Фото и видео 18+

В Тернополе 21 января 11-летнего школьника обстреляли, предположительно, из огнестрельного оружия, когда тот катался на санках.

Инцидент произошел возле 26-й школы, сообщается на сайте Министерства внутренних дел (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Как уточняют правоохранители, изначально мальчика доставили в местную больницу с ожогами. Медики обнаружили множественные ранения по всему телу. Во время операции из ран достали более 30 предметов, похожих на дробь.

"Сейчас пациент требует еще одного хирургического вмешательства, его доставили в столичную больницу", – добавили в МВД.

Во время оперативных мероприятий правоохранители обнаружили в квартире одного из местных жителей гладкоствольное оружие, которое направлено на экспертизу.

Открыто уголовное производство по статье 296 (хулиганство) УК. Следственные действия продолжаются. Полиция призвала местных жителей, которые владеют какой-либо информацией о происшествии, связаться с ними по телефонам (0352) 27-11-70 или 102.

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