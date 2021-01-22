В Тернополе школьника обстреляли во время катания на санках: у ребенка более 30 ранений. Фото и видео 18+

Юрий Сергиенко
Юрий Сергиенко
Расследования
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В Тернополе школьника обстреляли во время катания на санках: у ребенка более 30 ранений. Фото и видео 18+

В Тернополе 21 января 11-летнего школьника обстреляли, предположительно, из огнестрельного оружия, когда тот катался на санках.

Инцидент произошел возле 26-й школы, сообщается на сайте Министерства внутренних дел (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Мальчика обстреляли во время катания на санках.

Как уточняют правоохранители, изначально мальчика доставили в местную больницу с ожогами. Медики обнаружили множественные ранения по всему телу. Во время операции из ран достали более 30 предметов, похожих на дробь.

Куртка пострадавшего мальчика.

"Сейчас пациент требует еще одного хирургического вмешательства, его доставили в столичную больницу", – добавили в МВД.

Правоохранители обнаружили ружье у одного из местных жителей.

Во время оперативных мероприятий правоохранители обнаружили в квартире одного из местных жителей гладкоствольное оружие, которое направлено на экспертизу.

Открыто уголовное производство по статье 296 (хулиганство) УК. Следственные действия продолжаются. Полиция призвала местных жителей, которые владеют какой-либо информацией о происшествии, связаться с ними по телефонам (0352) 27-11-70 или 102.

Внимание! Фото 18+

Место стрельбы.
Мальчик получил более 30 ранений.
Из ран пострадавшего достали дробь.

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