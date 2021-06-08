В Тернополе призывник прыгнул с 5-ого этажа военкомата

В Тернополе 22-летний призывник выпрыгнул с 5 этажа военкомата. Его с травмами госпитализировала скорая.

Об этом сообщил генеральный директор Центра экстренной медицинской помощи Тернопольщины Михаил Джус, передает пресс-служба учреждения в Facebook. Инцидент произошел в понедельник, 7 июня, на улице Троллейбусной.

По словам Джуса, молодой человек получил множественные травмы, закрытый перелом правой голени, также у него выбиты зубы.

Как отмечается, мотивы призывника будут выяснять правоохранительные органы.

"Бригада скорой выезжала на ул.Троллейбусную, в военкомат, где спасала 22-летнего пациента. Призывник выпрыгнул с 5-го этажа этого заведения. Причины такого поступка выясняют сотрудники полиции. С политравмой, выбитыми зубами нижней челюсти, закрытым переломом правой голени потерпевшего, после оперативно оказанной медицинской помощи, госпитализировали в больницу скорой помощи", – сказано в сообщении.

Как отметила пресс-секретарь специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Западного региона Юлия Галущак, по данному факту полиция зарегистрировала уголовное производство, передает издание "Терміново".

"Расследование будет осуществлять территориальное отделение Государственного бюро расследований, расположенного во Львове. По словам врачей, молодой человек находится в реанимации, угрозы его жизни нет", – сказала она.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Житомире сотрудники патрульной полиции спасли мужчину, который пытался спрыгнуть с моста. Правоохранители силой перетащили его в безопасное место, а позже передали медикам.